Las playas de El Sablón y Poo, aptas para el baño, según el contranálisis: "Hay muchos alarmistas", clama el alcalde de Llanes

El contraanálisis ha dictado sentencia: las aguas de las playas de El Sablón y Poo son "aptas para el baño". En los análisis realizados este viernes no se han hallado restos fecales, detectados en el análisis que se había realizado unos días antes. El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, señala que hay "muchos alarmistas", y pide aguardar a los contraanálisis antes de dar voces de alarma que afectan al sector turístico y a los usuarios.

Las playas de El Sablón y Poo vivieron ayer un continuo cambio de banderas. Primero fue amarilla, pero cambió a roja al advertir la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies los análisis negativos de hace unos días. Pero de nuevo se cambió al llegar el contraanálisis, indicando que el agua estaba apta para el baño.

"Afán de protagonismo"

"Hay muchos alarmistas, no sé si es por afán de protagonismo o por necesidad, pero más allá de la 'sobrealarma' (se refiere a las declaraciones ecologistas sobre el estado de las playas) no podemos dejar de mirar lo importante, que en Llanes tenemos un problema importante, una falta de financiación autonómica".

Cartel en la playa de Poo (Llanes). / Cedida a LNE

El regidor se refirió a la depuradora de El Sablón, que según apunta está "agotada" es "muy deficiente". Asegura que se sabía que llegaría ese momento "incluso cuando empezaron a hacerla. Eso, sin hablar del desproporcionado crecimiento que proponían para el concejo, lo que demuestra que había unos cuantos que querían llenarse los bolsillos a costa de los servicios de los llaniscos".

Llanes, maltratado por el Principado

"La depuradora nunca debió hacerse en El Sablón. Fueron movimientos especulativos los que la llevaron allí, y ahora lo estamos pagando todos los llaniscos", clama el Alcalde. "La depuradora de El Sablón tiene una capacidad limitada y necesitamos una inversión real para tener una depuradora, donde se corresponda, con capacidad para dar servicio a los habitantes de Llanes", añade.

Riestra asegura que Llanes está siendo "maltratado económicamente por el Principado. Veo obras de saneamiento por muchos consejos, pero se olvidan de Llanes. Basta con mirar la parroquia de Posada o la de Pría, con proyectos redactados por el Ayuntamiento encima de la mesa del Principado y la total inacción de este", expone el Alcalde, que reclamó para Llanes "un saneamiento decente".

Solicitudes reiteradas

El alcalde llanisco resalta que ha enviado "solicitudes reiteradas" a todas las consejerías y al presidente, Adrián Barbón, pero que no han sido atendidas. Reclama, "sobre todo, saneamientos, infraestructuras de agua y carreteras. Están a tiempo de mostrar en el próximo presupuesto lo que van a invertir en Llanes, hasta ahora, nada", concluye.