Vox ve "absurdo" recoger firmas a favor de comprar el Cine Colón: "No tiene ninguna eficacia jurídica ni práctica, es un brindis al sol"

"La responsabilidad de gobierno no se ejecuta recogiendo firmas, sino con la acción de gobierno", señaló ayer el único concejal de Vox en Cangas de Onís, Ángel Díaz Tejuca. Salía así al paso de la campaña de recogida de firmas impulsada por el equipo de gobierno cangués, que han respaldado el PP y el PSOE, tras anular los tribunales la compra del Cine Colón, un emblemático edificio de la capital canguesa que el Ayuntamiento había adquirido hace un año por 855.000 euros. La razón de la anulación, la ausencia de un informe preceptivo de Patrimonio Cultural del Principado, que los dirigentes locales no solicitaron.

Díaz Tejuca considera la campaña de firmas una iniciativa "surrealista, kafkiana y absurda, al margen de que no tiene ninguna eficacia jurídica ni práctica, es un brindis al sol", añadió. Según el edil de Vox, la anulación de la compaventa obliga a "restituir las prestaciones recíprocas"; esto es, a que los anteriores propietarios devuelvan el dinero percibido, y el Ayuntamiento la titularidad del inmueble. Deben hacerlo, según Díaz Tejuca, antes del 9 de septiembre, fecha en la que finalizará el plazo concedido por la jueza para el cumplimiento del fallo.

Desacuerdo en el precio

El edil aclaró que Vox no rechaza la compra del Cine Colón, pero sí, entre otras cosas, el precio que se pagó (la formación que encabeza Santiago Abascal maneja una valoración que sitúa el precio en unos 400.000 euros). Tampoco está de acuerdo con el destino anunciado por el equipo de gobierno, su conversión en un espacio cultural y turístico en el que desarrollar todo tipo de eventos, en especial congresos. Vox había propuesto destinarlo a sede de los nuevos juzgados locales o, al menos, "que sirva para algo".

El portavoz de Vox en Cangas destacó que no busca la confrontación, como señaló el PSOE local sino "únicamente que se cumpla la ley". Y anunció que seguirá defendiendo "el principio de legalidad" y "los intereses de todos los cangueses". Reclamó "explicaciones" por parte del equipo de gobierno sobre l ocurrido y la asunción de responsabilidades, que a su juicio pesan por la dimisión del alcalde, José Manuel González (PP).

El concejal de Vox recordó que hace casi un año ya anunció que la "película" del colón acabaría en los tribunales. Calificó entonces la compraventa de "operación dudosa, rayana en la esfera de lo penal y gravemente lesiva del interés general".