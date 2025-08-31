Nuevo récord mundial del cabrales: esta es la increíble cantidad que pagó un restaurante ovetense por el queso ganador del Certamen de Arenas

El queso de Cabrales no tiene techo. Este domingo, batió un nuevo récord mundial, que en unos meses figurará en el Libro Guinness de los Récords, como el queso más caro vendido jamás en una subasta. Será el cuarto récord Guinness consecutivo del queso asturiano más internacional. El restaurante ovetense El Llagar de Colloto pagó 37.000 euros por la pieza ganadora del LIII Certamen de Arenas, elaborada por la quesería de Ángel Díaz Herrero, de Tielve, por las manos expertas de Encarnación Bada.

La puja de Iván Suárez superó en 1.000 euros la del año pasado y supone la sexta vez consecutiva en que El Llagar de Colloto se hace con la preciada pieza, de unos 2,5 kilos, elaborada con leche de vaca, madurada en la cueva de Los Mazos, a 1.500 metros de altitud y con nueve meses de maduración. Echando cuentas, al restaurador ovetense le salió la pieza a 14.800 euros. Un dineral que, según afirmó el triunfador de la subasta, merece la pena por la repercusión que tiene, aunque no compense el gasto económicamente, y, sobre todo, porque "hay un gran porcentaje de pasión", comentó.

"No sabía si iba a venir"

Iván Suárez levantó su paleta ofreciendo 37.000 euros solo unos segundos después de que Emilio Rubio, de la sidrería gijonesa La Montera Picona, ofreciera 36.500, lo que ya hubiera significado un nuevo récord Guinness. Antes, la representante de la sidrería madrileña La Cuenca había igualado el récord anterior, establecido en 36.000 euros.

No obstante, el empresario dudo este año. "No sabía si venir o no, pero mi padre me dijo: 'Tienes que ir'. Y si vengo, ya sabes cómo va la cosa: 'Sujétame el cubata'", comentó con gracia. Aseguró que influyó su empeño en apostar "por Asturias y por Cabrales, que es un poco nuestro buque insignia a la hora de buscar el producto y de trabajar. Hay una parte pasional que tiene que seguir existiendo", añadió.

Certamen del queso de Cabrales en Arenas / Ramón Díaz

"Todos los años tengo el mismo problema: qué hacer con este queso. Un trocito se lo llevo a mi padre todos los años, otro trocito lo disfruto con la familia y con amigos, que pasado mañana (este martes) es mi cumpleaños, y el resto lo degustarán los clientes", explicó.

Protagonistas, las mujeres

Encarnación Bada destacó que estaba "muy feliz, pero algo nerviosa" por el premio. Aseguró el queso se elabora con "mimo" y con "mucho trabajo", como demuestra, por ejemplo, el hecho de que tienen que llevar las piezas "al llombu" o a caballo hasta la cueva de maduración, ya que no hay acceso rodado. Y después volver cada poco tiempo para darles la vuelta, humedecerlas y controlar su maduración.

Los catadores, en primer témino, y parte del público asistente. / Ramón Díaz

El titular de la quesería triunfadora, Ángel Díaz Herrero, quiso poner en valor el papel de las mujeres en la elaboración del queso de Cabrales. "Ellas son las verdaderas protagonistas de la elaboración, lo fueron siempre, al cien por ciento". Sobre por qué son los quesos de Tielve los que se imponen en el Certamen (de nuevo este año lograron los tres primeros puestos en el apartado de quesos y los dos primeros en el de lotes), Ángel Díaz Herrero señaló que influyen las cuevas (situadas a mucha altitud, lo que asegura temperaturas ideales).

"Buenos queseros y buenas cuevas"

Carlos Bada, que fue director del IPLA-CSIC y que lleva unos 30 años como jurado del Certamen del cabrales, (es el presidente) destacó que este año, como ocurrió en los anteriores, hubo "cinco o seis quesos de una calidad muy alta". Con dos de ellos especialmente destacados. En estas tres últimas décadas ha visto como la calidad de los quesos se incrementó sensiblemente, en especial en los últimos años. "Mejoraron muchísimo".

Sobre el dominio de Tielve en los concursos, apuntó que tiene "buenos queseros y buenas cuevas". ¿Cómo es un buen quesero o una buena quesera (la mayoría son mujeres)? "Tiene que tener buena leche, mucha higiene y cumplir todos los requisitos de elaboración, temperatura, maduración..."

El proceso para decidir el mejor queso empieza, al menos en su caso, por el aroma: "Que no chirríe, que te llene el efecto del penicillium en la proteína". Después examina la textura y a continuación el retrogusto "y que el sabor te llene la boca". En resumidas cuentas, "vas quitando quesos por eliminación".

"El doble que hubiera, se vendería"

Pedro Díaz Herrero y Celia Rojas Orellana, de la quesería El Colladín, de Tielve, recogieron el segundo premio en el apartado de lotes. Llevaron 50 kilos al Certamen. Tuvieron que reservar piezas para llevarlas a Arenas, porque, como el resto de los queseros del concejo, tienen toda la producción vendida de antemano. De hecho, hubo alguna quesería que no pudo acudir porque no disponía de existencias. "El doble que hubiera, se vendería", destacó Pedro Díaz Herrero, "el problema es que no hay leche", lamentó.

Carlos Bada examina una de las piezas. / Ramón Díaz

Tres mujeres protagonistas

Otras tres mujeres fueron este domingo protagonistas principales de la jornada quesera. Por un lado, la "Pastora Mayor de los Picos de Europa, Esperanza Celima González García, que nació en Berodia, pero reside desde que se casó, a los 22 años, en Canales de Cabrales. Esta mujer, que fue pastora y quesera, aseguraba que se merece la distinción, porque a su edad, 86 años, aún atiende al ganado. Este domingo estaba muy contenta por el nombramiento, aunque "un poco nerviosa.

Orgullosa de ser de Cabrales y de haber sido elegida "Xana Naranjo de Bulnes" estaba Nerea Campillo Villar. Tiene 19 años, estudia peluquería y es hija de los propietarios del bar-restaurante La Fuentina, de Camarmeña, donde nació.

Queso y sidra, hermanados

La pregonera del Certamen fue Cristina Cantero Fernández, historiadora, directora técnica del Museo del Oriente de Asturias y única mujer en el Comité Director de la Cultura sidrera, lo que supuso la "primera vez" en su vida que ser mujer resultó "una ventaja y no un inconveniente". De ahí también su satisfacción por leer el pregón en una edición en la que se hermanaron el queso de Cabrales y la sidra.

Apasionada del queso de Cabrales, destacó la importancia de que la cultura sidrera asturiana haya sido designada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, porque con ello la UNESCO reconoce "que todas las culturas tienen valor y que la diversidad humana es la verdadera riqueza".

"Tejedoras, concineras y lavanderas"

Por lo que respecta a su condición de mujer, destacó que el reconocimiento de lo inmaterial en patrimonio es importante, porque las mujeres han sido "tejedoras, cocineras y lavanderas invisibles de la cultura (...) porque somos las principales transmisoras de la cultura, aunque no ocupásemos el centro de atención, ni saliésemos en la foto".

Destacó que el 97 por ciento de las queserías de Cabrales tienen presencia femenina directa o indirecta, y que "poco a poco, las mujeres estamos logrando mayor visibilidad".

En cuanto a su faceta de enamorada del cabrales, reivindicó su condición de "Bien de Interñes Cultural inmaterial", por "muchísimos motivos". Entre otros, que es una técnica ancestral transmitida de generación en generación; con profundo sentido identitario en Cabrales y en toda Asturias; que crea paisajes culturales; que contribuje al desarrollo sostenible, a la diversidad cultural y al bienestar de su comunidad portadora. Ahí es nada".

Trece queserías presentes

Al Certamen de Arenas acudieron 13 queserías, que pusieron a la venta más de 600 kilos. Se agotó el género en unas horas. Los elaboradores pactaron dos precios: 30 euros el kilo el cabrales "normal" y 43 euros "el de arriba", con muchos más meses de maduración. Además de los puestos de queso, hubo uno con venta de bollos preñaos y sidra, y otro con Lotería de Navidad para el viaje de estudios del alumnado de cuarto de la ESO del Colegio Las Arenas.

Los resultados completos del Certamen de Arenas fueron los siguientes.

Premio a los mejores lotes:

Quesería Valfríu, de Tielve. Quesería El Ccolladín, de Tielve. Quesería El Duje, de Tielve.

Premio a los mejores quesos:

Quesería Ángel Díaz Herrero, de Tielve. Quesería Juan José Bada Herrero, de Tielve. Quesería Los Puertos, de Poo.

Los catadores que conformaron el jurado de los premios fueron: Carlos Bada Gancedo (presidente), Prudencia Montes, Luis Javier del Valle Vega, José Jerónimo Jiménez, Manuel Rodríguez Costales, Juan José Fernández, Tamara Alonso Huerdo, Isabel Marcos Cuervo-Arango, Andrea Tolosa Prieto y Cristina Rodríguez López.

Los premios se otorgaron calculando la suma de las puntuaciones asignadas a cada queso por parte de cada catador. Se donará un 15 por ciento del dinero pagado por la pieza ganadora a la Asociación Galbán.