La penosa agonía del bolo palma: "Esto se acaba, no veo solución, a los jóvenes solo les interesa el fútbol y los videojuegos"

"El bolo palma se acaba y no creo que haya solución". Quien lanza ese mensaje tan pesimista no es cualquiera, es el llanisco Rodrigo Núñez Buj, "Ico", el mejor jugador de las últimas décadas y uno de los mejores de la historia de Asturias de esta modalidad, que fue durante siglos el auténtico "deporte nacional" de la comarca oriental.

Ico Núñez, ingeniero de telecomunicaciones, ha sido este año, una vez más, el indiscutible campeón de Asturias de Primera de bolo palma. Tanto así que lo ha sido tirando solo. Protagonizó cinco tiradas en la bolera de Pancar, únicamente porque así lo exige el protocolo. No tuvo rival, porque es el único jugador de la máxima categoría en Asturias. Tampoco hay ninguno en Segunda. Es cierto que quien gana en Tercera, donde compiten en la actualidad seis deportistas, tiene derecho a subir Segunda, pero el campeón siempre pide bajar a Tercera porque, antes que pasar año sin jugar prefiere seguir en la última categoría "profesional".

Fútbol y videojuegos

La situación actual contrasta con la de los años noventa, cuando había en Asturias treinta o cuarenta licencias de Primera. ¿Qué ha pasado? Practicar "en serio" bolo palma requiere esfuerzo, entrenamiento, "es mucho más difícil de lo que parece", destaca Ico Núñez. Y en la actualidad la gente joven parece huir de cualquier cosa que implique sacrificio y compromiso. "Si acaso, el fútbol…"

Rodrigo Núñez. / Ramón Díaz

El bolo palma sigue siendo "sagrado" en Cantabria, donde hay unas 70 licencias solo en Primera, pero en el oriente de Asturias está "casi perdido". Apenas se organizan ya concursos y no hay relevo generacional. "A los jóvenes solo les interesa el fútbol y los videojuegos", indica Rodrigo Núñez. "Cuando yo era chaval había que pedir turnio en la bolera; ahora te cuesta entrenar con alguien. Y las boleras están vacías", lamenta.

Año sabático

La última vez que un equipo asturiano participo en la Liga Nacional, el de Pancar, fue hace casi 20 años, explica el llanisco. A sus 47 años está un tanto "desencantado", pero se ve físicamente bien, para seguir muchos años". Le gusta competir, aunque ha decidido tomarse un año sabático y no está inscrito en ningún equipo de la Liga Nacional. "Resulta muy sacrificado si no estás en Cantabria", señala el que ha sido tercero una vez en el Campeonato de España individual de Primera y tres veces por parejas, además de ganador de una Liga Nacional (la competición más importante en España), en 2014 con Peñacastillo Ha sido 20 veces campeón de Asturias de Primera (12 individual y 9 por parejas).

Más: ha ganado una Copa Cantabria, 17 Concursos de Primera, un campeonato regional universitario, dos de Asturias juvenil, dos cadete y uno infantil, todos de Primera. También ha sido 2 veces "Maestro", y jugó 2 veces con la selección nacional, lo que le convierte en uno de los grandes del bolo palma asturiano. Este año, sin apenas entrenar, ha sido noveno en el Campeonato de España y estuvo a solo dos bolos de disputar la final.

Los bolos en los genes

Lleva el bolo palma en los genes. Es miembro de una familia de grandes jugadores de bolo palma, en la que destacaron sus tíos Rodrigo y Javier y su padre, Antonio, "Toño". Se da la circunstancia de que los cuatro han sido campeones de Asturias de la modalidad. Su tío Rodrigo Núñez Martín es el asturiano con mejor palmarés de la historia del bolo palma. Ganó 4 Ligas Nacionales, 32 campeonatos regionales de Primera, 53 concursos de Primera, participo cinco veces con la selección española, fue dos veces campeón nacional juvenil y uno infantil, 12 veces maestro –distinción que se concede a los mejores en el Circuito Nacional, CINA–, segundo y tercero varias veces en el Campeonato de España de Primera, y ganó otros 10 campeonatos regionales de diferentes categorías.

Grandes jugadores

Entre los grandes jugadores asturianos destaca también a los dos Benito Fernández, padre e hijo, el primero de los cuales fue dos veces campeón de España (1966 y 1971), siendo el único asturiano que logró ese título, y ganó 6 Ligas Nacionales, mientras que su hijo fue una vez campeón de España juvenil y seis de Asturias de Primera, entre otras victorias. Cita además a Juan Antonio Sotres y a Antonio Real.

Entre sus ídolos, ademas de sus familiares, el cántabro Lucas Arenal, ganador de 5 campeonatos de España individuales y 3 por parejas, 9 Ligas Nacionales y 151 concursos de Primera, además de otros muchos triunfos. Asegura que le gustaba "todo" del juego de Arenal.

Stokksnes (Islandia). / Rodrigo Núñez

Premio Nacional de Fotografía

Rodrigo Núñez tiene otra pasión: fue Premio Nacional de Fotografía en 2024, que concede la Confederación Española de Fotografía (CEF). Fue asimismo fue tercero en la categoría de libros de fotografía, con su obra "La indecisa mar. Un paseo lírico por las playas y la costa de Llanes", que en sus 256 páginas incluye 142 imágenes, 70 poemas, 12 relatos y 128 microrrelatos, todos de su cosecha, más una banda sonora en cada capítulo y una canción asociada a cada imagen.

El Premio Nacional al Mejor Fotógrafo se le concedió a Rodrigo Núñez Buj por su trayectoria a lo largo del año 2024. El jurado valoró los premios que alcanzó en varios concursos nacionales e internacionales organizados o participados por la CEF y otros logros.

Numerosos galardones

Ha obtenido otros muchos premios de fotografía, destacando sus 3 pins azules en distintos concursos a lo largo de 2023, ganó las ligas de fotografía asturiana y andaluza, fue medalla de plata en el concurso ASISA foto, cosechó varias medallas de oro FIAP, CEF y de las distintas federaciones en concursos como el Quillat, Trofeu Pell, Ciudad de Jerez, Villa de Cambrils, Sant Boi... y sumó varias menciones y premios en concursos de prestigio internacional como el Memorial María Luisa, Ramoge Photo Contest, Oasis Photo Contest o los Siena Adwards, entre otros.