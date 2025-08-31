Polémica en redes sociales con dos turistas andaluces que se mofan de la playa asturiana de Gulpiyuri: "Eso es una charca, un escupitajo, una porquería"

"No es una playa, es una charca, un escupitajo, una porquería". Así se mofan dos turistas andaluces de una de las playas más famosas de Asturias: la de Gulpiyuri, en el concejo de Llanes. La polémica está servida en redes sociales, donde Magui, un fotógrafo profesional (según describe en su cuenta de Tik Tok) y su amiga subieron hace unos días un vídeo asegurando que habían sido "engañados".

Playa de Gulpiyuri, en Naves de Llanes (Asturias). / Ramón Díaz

"Acabamos de llegar a la playa de Bultipuri o Gilpipuri (por Gulpiyuri). ¿Y qué pasa en la playa? ¿Qué te ha parecido?", pregunta Magui a su amiga, mientras caminan. "No puedo ni describir lo que he sentido. Eso es un charco, no una playa", contesta ella. A lo que el autor del vídeo apunta: "Es un escupitajo. Ahí lo tiraron y la gente está ahí, bañándose en el escupitajo que han echado. ¡Vaya porquería!".

Y añade: "Nos ha dicho una señora que es muy pintoresca. ¿Pintoresca, señora? En un cuadro hay más agua que ahí".

Casi 2.000 comentarios

El vídeo, que tiene 500.000 visualizaciones, ha levantado una oleada de críticas (en su mayoría), con casi 2.000 comentarios. "Madre mía, la playa de Gulpiyuri, que es una de las más bonitas que hay allí. No tenéis ni idea de lo que habéis visto", escribe una usuaria. "Foriatos descubriendo el mágico y misterioso mundo de las mareas. El domingo ya acaba agosto a dios gracias!!", reacciona otra.

"Estos luego irán a la playa de las Catedrales con marea alta y dirán que han sido engañados, que ni había catedrales ni ninguna iglesia, en fin...", señala otro internauta. "A este le preguntas qué es la pleamar y te dice que es un restaurante en Cádiz", espeta otro.

El encanto de Gulpiyuri

Gulpiyuri, ese arenal que popularmente se conoce como "la playa más pequeña del mundo" y que atrae a cientos de turistas a Llanes, es una joya de la naturaleza. De hecho, en diciembre de 2001 fue declarada Monumento Natural. Con apenas 40 metros de longitud, en pleamar casi se queda sin arena mientras que en bajamar se queda totalmente sin agua.

Varios turistas, en Gulpiyuri. / Ana Paz Paredes

Tanto una cosa, como la otra, llaman poderosamente la atención de cuantos viajeros se acercan hasta ella para descubrirla en mitad de una zona interior, de praos, donde no faltan pastando vacas. Los estudiosos hablan de que es "una playa sin mar", porque está situada cien metros tierra adentro.

Las mareas

Los usuarios indignados tratan de explicarles todo esto a los turistas de la polémica. "La peculiaridad de esta playa es que solo aparece cuando sube la marea... Si leéis sobre esta playa os lo explican bien. Sin marea no hay playa. Porquería en mi tierra no hay nada. Gracias por venir", comenta una. "Hay una cosa que se llaman mareas. La playa de Gulpiyuri aparece en la marea alta, y desaparece en la baja. Ahí está la gracia. Así que ya tenéis dos cosas que aprender: las mareas y el diccionario", apunta otro.