La Ruta del Cares, bajo mínimos, apenas suma unas decenas de visitantes: "Está siendo un palo muy gordo"

Apenas unas decenas de personas se acercaron este sábado a Poncebos (Cabrales) para caminar por la Ruta del Cares. La senda, una de las más transitadas de España (más de 200.000 visitas al año), solo está abierta desde ayer de forma parcial; en el caso de Asturias, se pueden recorrer los tres kilómetros que separan Poncebos de la zona de Los Collaos, mientras que en la parte leonesa se llega desde la localidad de Caín hasta la pasarela de los Martínez, separadas por unos cuatro kilómetros. Antes estuvo cerrada desde el pasado día 12, por el peligro de desprendimiento de piedras a causa del incendio registrado en esa zona del parque nacional de los Picos de Europa. Había dos guardas en cada punto de retorno.

"Hubo muy poca gente, está bajo mínimos. En Poncebos algún negocio estaba cerrado y en otro solo servían comidas", señaló un vecino del concejo. "Está siendo un palo muy gordo. En circunstancias normales, un día como hoy (por ayer), harían la ruta del Cares miles de personas; hoy no creo que hayan llegado a cien", manifestó un hostelero local. La esperanza es que el número de senderistas vaya progresivamente en aumento en los próximos días, aunque "el mal ya está hecho" y las pérdidas son "cuantiosas".

Emprsarios y vecinos aplauden la reapertura

Mientras, emprendedores de Cabrales, la Asociación de Empresarios de la Comarca de los Picos de Europa (Incatur) y vecinos de Valdeón (León) han aplaudido la reapertura, que se produce "con las mismas garantías de seguridad que antes de los incendios, lo que confirma que la Ruta del Cares apenas resultó afectada. Este logro se produce tras la reunión celebrada ayer en Arenas de Cabrales, convocada por Incatur, en la que se acordó trasladar de manera conjunta la solicitud de revisión y reapertura del sendero a las administraciones competentes", señalaron desde Incatur.

La apertura parcial de la senda que une Poncebos y Caín ha coincidido, además, "con el levantamiento, este sábado, de la suspensión de las actividades de montaña en Castilla y León, lo que permitirá la normalización del uso de la Ruta del Cares y la reactivación de la actividad turística en ambos lados" de la Garganta Divina, indicaron los empresarios.

"Guardianes del Paraíso"

Incatur valora muy positivamente la rápida respuesta institucional a sus demandas y destaca la importancia de la colaboración entre empresarios, vecinos y administraciones para garantizar la seguridad de la Ruta del Cares y preservar el "paraíso natural". Una responsabilidad colectiva que convierte a la ciudadanía, según el colectivo empresarial, en los auténticos “Guardianes del Paraíso".

La Ruta del Cares cerró el 12 de agosto por motivos de seguridad, debido al alto riesgo de desprendimientos provocado por un reciente incendio forestal en la zona. Se cree que el fuego se originó este lunes por uno de los rayos de las tormentas que cayeron en la zona de inicio de la ruta, concretamente en Camarmeña, localidad situada justo encima de Poncebos. Las autoridades aún no han desvelado que previsiones tienen para la apertura total de la Ruta del Cares. El cierre ha supuesto un auténtico "desastre económico" para la hostelería y el comercio del concejo de Cabrales.