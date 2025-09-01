Más de 800 personas firman en un día a favor de la compra del Cine Colón: "La gente pide a los políticos resolver problemas, no crearlos"

Más de 800 vecinos de Cangas de Onís han apoyado en un día con su firma la defensa de la compra del Cine Colón, acudiendo a la mesa instalada este domingo, al pie de las escalinatas de la Casa Consistorial y con la asistencia del regidor popular José Manuel González Castro, así como los ediles Agustín García y Mónica Gutiérrez.

La iniciativa, que está teniendo gran aceptación entre la ciudadanía, parte del equipo de Gobierno y cuenta con el apoyo del PP y del PSOE, grupo mayoritario en la oposición municipal. En solo dos horas se recogieron más de 500 firmas, a las que hay que sumar las más de 300 recogidas haqsta el momento en varios establecimientos del concejo.

La campaña de recogida de firmas a favor de la compra del Cine Colón en Cangas de Onís arrancó con una "respuesta ciudadana extraordinaria", según las autoridades locales. Se pudo observar a numerosas personas haciendo cola para sumarse a la petición, un hecho que refleja el fuerte respaldo social hacia la recuperación de este espacio emblemático para el municipio, cuya compra ha quedado en el aire al anularla un juzgado ovetense por la falta de un informe preceptivo de Patrimonio Cultural.

Un "proyecto clave"

La campaña cuenta también con el apoyo de los partidos políticos PSOE y PP, así como de diversas asociaciones del concejo, que se han sumado a la iniciativa, al considerar que la compra del Cine Colón es un "proyecto clave" para el futuro cultural y social de Cangas de Onís. Además, las hojas de firmas estarán disponibles durante todo el mes de septiembre en varios establecimientos del concejo, y cada domingo de este mes se instalará una mesa en la plaza Camila Beceña para facilitar la participación de los vecinos y vecinas.

Según sus impulsores, la elevada participación en este inicio de campaña confirma que se trata de una iniciativa ampliamente apoyada por la ciudadanía, que ve en la compra del Cine Colón una oportunidad única para reforzar la vida cultural y social de la ciudad.