Arrancan las obras de "movilidad peatonal sostenible" en varias calles del centro de Ribadesella

Las obras de la actuación de movilidad peatonal y sostenible, incluidas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Ribadesella, arrancaron este lunes. Afectarán a varias calles del centro de la villa: Gran Vía, Comercio, un tramo de Manuel Caso de la Villa y un tramo de Villar y Valle.

Los trabajos proporcionarán un realce de esta zona central del casco urbano de Ribadesella, dando preferencia a los peatones frente a los vehículos, con el objetivo de lograr mayor seguridad para las personas, la dinamización del comercio local y la mejora de la calidad ambiental del entorno.

Cambio del punto de parada de autobuses

Se trata de una actuación que superará los 542.000 euros dentro del PSTD financiado con fondos europeos Next Generation, y con un plazo de ejecución de cuatro meses.

En todas las calles y tramos de calles incluidos en la actuación va a igualarse el vial rodado con la altura de las aceras, dejando el pavimento al mismo nivel. En el tramo de Manuel Caso de la Villa, entre la rotonda del Olivo y Villar y Valle, además, se cambiará el punto de parada de los autobuses para que los escolares no tengan que cruzar la calle ni a la llegada, ni a la salida, con una mejora importante de la seguridad.

Cortes a partir del día 9

Los trabajos en la calle Comercio, incluirán el centrado del vial, dejando aceras de cuatro metros a ambos lados del mismo. Una vez finalizadas las obras, los vehículos podrán circular, y hacer paradas de tiempo limitado, pero no estacionar. La calle se cortará a partir del 9 de septiembre durante unas semanas para desarrollar la actuación, existiendo paso alternativo por Marqueses de Argüelles.

El Ayuntamiento siempre planteó la obra, una vez concluido el mes de agosto, periodo del mayor incremento de población en el concejo.

En las calles Gran Vía y los tramos de Manuel Caso de la Vila y Villar y Valle, no se realizarán cortes totales, salvo días puntuales en que haya que actuar sobre el pavimento. El Ayuntamiento de Ribadesella agradece de antemano, la colaboración de los vecinos en una obra que mejorará notablemente el entorno para el disfrute de todos.