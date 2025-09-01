La dañina alga asiática invasora irrumpe en las playas del oriente de Asturias: "Destruye todo lo que encuentra, es necesario tomar medidas sin demora"

La dañina alga asiática invasora (Rugulopteryx okamura), que ya ha arrasado las playas del Mediterráneo y que desde hace unos meses se había observado en el País Vasco y Cantabria, ya está en Asturias. Se han encontrado ya toneladas de esta especie invasora en varias playas del Oriente y la Coordinadora Ecologista d’Asturies ha pedido a la Dirección General de Pesca Marina la retirada de las algas de los arenales para que no vuelva al mar.

El colectivo conservacionista también ha pedido información al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático que revele si está evaluando y dimensionando la presencia del alga invasora en el medio marino y qué medidas ha tomado en coordinación con la administración autonómica, dentro de sus competencias en la "Estrategia de Control" de esta especie, a la que los científicos atribuyen "una tremenda capacidad de recuperación y potencial invasivo".

Aplicar medidas sin demora

"Es necesario que sin demora se apliquen las medidas acordadas en 2022 dentro de la Estrategia de Control de esta especie invasora. En los últimos tres años no se han ejecutado actuaciones para evitar su llegada a las costas asturianas, lo que ha derivado en un problema que va a ir a más en toda Asturias si no se toman medidas", ha denunciado la Coordinadora.

El alga asiática es una especie invasora de alga parda originaria del Pacífico norte, que se ha introducido en el Mediterráneo. "Esta alga, que puede crecer hasta 30 centímetros, causa daños ecológicos y socioeconómicos al alterar los ecosistemas marinos y afectar el turismo. Su alta proliferación está relacionada con las temperaturas cálidas". Destruye todo lo que encuentra, alertan los ecologistas.

En el Mediterráneo desde 2015

Se estableció en el Mediterráneo a principios de este siglo, pero desde 2015 su proliferación se ha vuelto muy problemática. Hasta ahora se había visto esporádicamente en el Cantábrico y se caracteriza por su rápido crecimiento. La ausencia de depredadores naturales provoca que prolifere rápidamente de forma incontrolada. Sus esporas impiden el paso de la luz y el oxígeno al fondo marino, lo que reduce la biodiversidad.

Acumulación de alga invasora en Tarifa. / María Altamirano / Universidad de Málaga

"La Rugulopteryx okamurae ha mostrado ser capaz de eliminar especies autóctonas y alterar radicalmente la estructura de los ecosistemas marinos. Además su rápida expansión amenaza actividades humanas como la pesca y el turismo, debido a las grandes masas de biomasa flotante que obstruyen redes y se acumulan en las playas", apunta la Coordinadora.

Impactos socioeconómicos y ecológicos

"El conocimiento acumulado hasta el momento sobre la especie y su proceso invasor es que, una vez introducida, homogeneiza rápidamente los fondos marinos, afectando de manera importante a la biota marina y produciendo importantes impactos económicos", continúa el colectivo ecologista.

La experiencia en regiones del sur de España ha demostrado la dificultad de erradicar esta especie una vez establecida. Por ello, la Coordinadora Ecologista d’Asturies recalca la importancia de la "detección temprana" y de la aplicación de "estrategias de manejo". En este sentido, recomienda realizar evaluaciones de distribución y establecer planes de gestión para la biomasa acumulada en playas, evitando así su retorno al mar.

Incluida en el Catálogo de especies invasoras

Esta especie está incluida en el Catálogo español de especies exóticas invasoras. En cumplimiento de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se ha impulsado una Estrategia nacional para luchar contra esta especie invasora, teniendo en cuenta la naturaleza e intensidad de los impactos ecológicos y socioeconómicos que produce sobre los bienes y servicios ecosistémicos del litoral español.