Marco de la Rasilla abre el miércoles en Infiesto el curso de verano sobre el yacimiento

Hace unos 49.000 años, los restos de trece neandertales fueron arrastrados por una gran riada a la Cueva del Sidrón, cerca del pueblo piloñés de Vallobal. Allí descansaron hasta 1994, en un rincón llamado la Galería del Osario, cuando una cuadrilla de espeleólogos gijoneses descubrió dos mandíbulas humanas y avisaron a un forense madrileño. El experto no dudó en calificarlas como restos neandertales, y a partir de ese momento, en el año 2000 comenzó la primera campaña de una investigación que llega hasta hoy.

Jesús Peñuela y María Rodríguez, posando a la entrada.

La exposición de "Los 13 del Sidrón", situada en Infiesto, pretende dar a conocer toda esa historia y mucho más. Aglutina todos los datos que se conocen de la historia de estos individuos y los reúne en un recorrido divulgativo bendecido por expertos como Svante Pääbo, premio "Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2018, y Nobel de Medicina en 2022. Clara Luz García, guía de la exposición, expresa el orgullo que supone para el concejo disfrutar de un descubrimiento como éste y constata el éxito de la exposición: "Estamos muy contentos, es algo muy interesante para el turismo del concejo".

Calavera de un neandertal y de un homo sapiens.

La cueva, que a finales del siglo pasado se empleaba como espacio de iniciación para espeleólogos noveles, es considerada desde 2010 como Bien de Interés Cultural (BIC), y representa "un antes y un después en nuestro conocimiento sobre el Homo neanderthalensis", explican. En su interior, se han encontrado unas 400 piezas líticas, fabricadas con el conocido "sílex de Piloña", y más de 2.500 restos óseos, entre ellos 200 piezas dentales que han sido clave para recabar información.

Entre los muchos visitantes de la muestra se encontraron estos días Jesús Peñuela, de Madrid, y María Rodríguez, de Oviedo. A ambos les gusta la prehistoria. Hace años se quedaron con las ganas de visitar la exposición y al saber que ahora estaba abierta aprovecharon. "Nos ha parecido una exposición con una explicación de mucho nivel, que hace que la gente valore y conozca su patrimonio", destacaron.

El Ayuntamiento de Piloña organiza del 3 al 5 de septiembre el curso de verano titulado "Los Neandertales de El Sidrón en su contexto evolutivo". El objetivo de estas jornadas es ampliar conocimientos mediante la presencia de varios investigadores expertos en la materia. La fecha límite para apuntarse es hasta el martes día 2 de septiembre, con un precio de 15 euros para estudiantes, y de 20 para el público general. La iniciativa cuenta con un centenar de plazas, de las cuales ya van cubiertas más de la mitad.

Iván Allende, alcalde de Piloña, recalca que este proyecto en el que colaboran el Principado, la Universidad de Oviedo y el CSIC "es el primer paso para la divulgación científica de estos hallazgos tan importantes que tenemos en Piloña". Además, destaca el valor de "siete ponentes de primerísimo nivel" que conocen la cueva y su historia a la perfección.

Las jornadas comenzarán el miércoles 3 en el edificio de La Benéfica, donde el investigador Marco de la Rasilla ofrecerá una ponencia sobre el proyecto de la Cueva del Sidrón, a las 17.00 horas. A las 18.00 horas hablará el biólogo Antonio Rosas González sobre las investigaciones paleoantropológicas de la cueva.

El jueves se celebrarán cinco ponencias impartidas por expertos como Almudena Estalrrich Albo, Juan Ignacio Morales Hidalgo, Carles Lalueza Fox, Enrique Baquedano Pérez o Rosa Huguer Pàmies, seguidas de una visita guiada a la exposición de "Los 13 del Sidrón" a las 19.00 horas.

Para finalizar, el plato fuerte llegará el viernes, con una excursión a la Cueva del Sidrón a partir de las 9.30 horas, en dos turnos diferenciados.