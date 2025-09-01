Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Naves de Llanes celebra las fiestas de San Antolín

Este lunes se plantó la hoguera y el día grande es el martes

Naves de Llanes celebra San Antolín / Cedida a LNE

Naves de Llanes

Naves de Llanes celebra este martes el día grande de las fiestas de su patrono, San Antolín. Las celebraciones arrancaron este lunes, con la plantación de la hoguera, una carrera de burros, juegos infantiles, reparto del bollu y verbena. El martes habrá pasacalles con el grupo de gaitas "Principado" y mariachis, misa (12.30 horas), procesión, ofrecimiento del ramu, bailes asturianos y danza prima. Después se celebrará la tradicional comida campestre en el práu del Castañedu (junto al monasterio de San Antolín de Bedón), y habrá romería, suelta del "Toro de Fuego", fuegos artificiales y verbena (en La Bolera), con las orquestas "Takikardia" y "Saudade".

