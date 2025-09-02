La atípica boda de una exfinalista de MasterChef en Ribadesella: "Nos bañamos mientras se ponía el sol y..."

Sin amigos, sin traje de novia, sin un gran banquete... La exconcursante y exfinalista de MasterChef 10 Verónica Gómez de Liaño celebró su boda el pasado 30 de agosto en Ribadesella (donde veranea), pese a ser de Salamanca. Fue una boda atípica, contraria a las tradiciones y a la presión social, que esta famosa cocinera reivindica. "Creo de verdad que mucha gente toma decisiones para su boda pensando al cien por cien en los demás y no en ellos. Me parece ridículo, pero entiendo que es una presión de la que no somos ni conscientes", afirma en su cuenta de Instagram.

Baño en el Cantábrico

Gómez se casó con su pareja, Jaime, en una ceremonía muy íntima y poco convencional. "El 30 de agosto nos casamos. En Ribadesella. Salió el sol. Comimos ostras y mucho mar, brindamos. Lloramos muchísimo y reímos más. Con nuestra familia. Nos bañamos mientras se ponía el sol. Y gritamos de felicidad. También fue el cumple de Alex. El agua estaba caliente. Bebimos vino y cantamos. Tengo mucha suerte. El mejor final de verano de mi vida", cuenta en redes sociales.

La pareja, en la playa de Ribadesella / @veronicamchef10

"Sentía que no valía"

La periodista de formación, publicista, profesora de yoga y modelo, además de cocinera (a lo que se dedica hoy en día) compartió con sus seguidores varias reflexiones sobre su boda y las bodas en general en España. "Hostemanete no esperaba que esta pequeñísima celebración fuera a llenarme tanto. En parte sentí que si no celebraba con amigos no valía, claramente influenciada por la tradición y el entorno", afirma.

"Sé que ese día será increíble (hará una fiesta con 90 invitados) y me alegro de que exista porque así me dura la emoción mucho más tiempo, pero si solo hubiéramos celebrado así estaría muy satisfecha. Estoy muy muy feliz de haberlo hecho así. En el lugar de mis sueños con mi familia y Jaime. Realmente no hace falta nada más", añade.

Es la mejor decisión

Verónica Gómez anima a todo aquel que "la idea le ronde la cabeza" a hacer lo mismo. "Yo te digo que ha sido la mejor decisión y que si de verdad haces lo que te apetece, te vas a sentir en paz y disfrutarlo muchísimo".

El ramo de hortensias / @veronicamchef10

El restaurante, el ramo y el look

La chef, que llegó a la final del famoso concurso televisivo con María Lo (la ganadora), comió en el restaurante Güeyu Mar, en la playa de Vega (Ribadesella), y llevó un ramo de hortensias de casa de una amiga de la familia. "Será por hortensias en Asturias", apunta. Su look elegido fue de lo más sencillo: camisa oversize de Massimo Dutti, falda fluida de Zara, bolso con lentejuelas también de Zara y sandalias de Mango. "Para qué más", dice ella.