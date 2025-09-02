Basuras y desperdicios a escasos 200 metros de El Puente Romano, en Parres
La falta de limpieza en zona rural propicia que algunos puntos se conviertan en verdaderos estercoleros tras la temporada veraniega, lo que propicia un profundo malestar entre los vecinos. Así ocurre en las inmediaciones del acceso a la UIrbanización de Caxidi, en término municipal de Parres, a escasdos 200 metros de distancia del famoso Puente Romano. Y es que una pequeña zona de aparcamiento acumula cantidad de residuos y desperdicios sin que las autoridades competentes consideren oportuno actuar para evitar esa pésima imagen, al pie de la carretera PR-5 (Ozanes-El Puente Romano), de titularidad autonómica y en el concejo de Parres.
