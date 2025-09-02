La Benéfica de Piloña será este año la sede del Día Internacional de las Personas Mayores

El Día Internacional de las Personas Mayores 2025 se celebrará este año en La Benéfica de Piloña. El evento prevé reunir a unas 300 personas mayores procedentes de distintos centros sociales del Asturias y de asociaciones vinculadas a la FAMPA, en una jornada de convivencia que incluirá ponencias, debates y actividades culturales.

El programa fue presentado este martes en Infiesto con la presencia del director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, y del alcalde del concejo, Iván Allende. Tal y como explicaron, esta celebración persigue un doble objetivo: ser un día festivo para rendir homenaje a las personas mayores y, al mismo tiempo, servir como espacio de reivindicación, concienciando sobre los desafíos que enfrentan y promoviendo sus derechos." El propósito es impulsar una sociedad más justa, participativa e inclusiva, y fomentar el derecho a un proceso de envejecimiento saludable y activo".

Durante la presentación, Rodríguez Nuño destacó la importancia de descentralizar este tipo de actos y subrayó el valor simbólico del teatro de La Benéfica: "De acuerdo con el consejo de personas mayores del Principado de Asturias tomamos la decisión hace tres años de ir descentralizando este día. Este año toca en la zona oriental y por unanimidad se ha elegido La Benéfica de Infiesto que es un espacio emblemático y que se convierte en un polo de atracción para la ruralidad y las personas que viven en el entorno rural", apuntó.

Un programa diverso y participativo

La jornada comenzará con la actuación del coro del Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo, seguida del acto institucional de apertura.

A continuación, se desarrollarán varias ponencias y mesas de debate. Entre los participantes se contará con la vicerrectora de extensión universitaria de la Universidad, el director de la UNEF Senior y alumnos de ambos programas formativos. Esta primera mesa de diálogo se centrará en la importancia de continuar o empezar estudios para las personas mayores.

Otra de las ponencias estará dedicada al papel del turismo en el envejecimiento activo saludable, que contará con la presencia de la viceconsejera de Turismo del Principado. Habrá también una mesa que abordará la relación entre medios de comunicación y las personas mayores: "Hay una reivindicación histórica de las personas mayores en contra del edadismo que se pone de relieve cuando los medios utilizan determinadas expresiones al hablar de ello", señaló el directo quien asegura que, aunque "está prácticamente desterrado, se ha considerado oportuno mantener la actividad a petición del Consejo de Mayores". La mesa contará con la participación de profesionales de los medios de comunicación.

La gastronomía y la salud también estarán presentes, con la intervención de la chef Esther Manzano y una nutricionista de la Conserjería de Salud, quienes destacarán la importancia de una alimentación saludable en las etapas de envejecimiento.

El broche final lo pondrá una actuación musical participativa, seguida de una comida de convivencia en la propia sede de La Benéfica.

El alcalde de Piloña agradeció la elección del municipio como sede de esta jornada y la importancia de reconocer el valor de las personas mayores: "Gracias a toda esa gente mayor podemos disfrutar de este estado de libertad, democracia y bienestar y hay que reconocerlo celebrando este día internacional. Que sea en Infiesto para nosotros es un placer".