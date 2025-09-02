La Cerezal Team de Ribadesella gana por equipos la 41ª Ruta Imperial Tazones-Villaviciosa
Alejandro Onís (COA) y Mariam Benkert (Universidad de Oviedo), vencedores absolutos
El sierense del Club Oriente Atletismo (COA9, Alejandro Onís Díaz, resultó vencedor absoluto de la 41.ª edición de la Ruta Imperial Carlos V Tazones-Villaviciosa, disputada el 24 de agosto, organizada por el Club Atletismo Villaviciosa e integrada en desde hace nueve años en el programa de actos de la recreación del Primer Desembarco de Carlos V. Alejandro completó el trazado de 11,8 kilómetros en un tiempo de 36 minutos y 22 segundos; mientras, en chicas, triunfó Mariam Benkert Elalaoui (Universidad de Oviedo), que cubrió el recorrido en 45 minutos y 02 segundos.
Marco García, de La Cerezal Team de Ribadesella, quedó segundo absoluto y primero en Máster-35, con 39 minutos 9 segundos, seguido por su compañero de equipo Iván Granda, este tercero en la general y segundo en su respectiva categoría senior, con 39 minutos 31 segundos. Por su parte, cuarto puesto para Nando Junquera (Piloña.Deporte) y primero en Máster-50; Alfredo Begega, también de La Cerezal, fue sexto absoluto y primero en Máster-45 con 41 minutos 20 segundos y David Belver (La Cerezal), décimo absoluto y Marcos Sobradillo, decimocuarto. Por clubes ganó La Cerezal de Ribadesella.
