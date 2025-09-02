Este es el club asturiano que se impuso en el LIV Descenso internacional en piragua del Río Deva (Cantabria)
Manuel Garaycoechea y Pedro Gutiérrez, ganaron en K-2; Abel García Cimentada, en K-1
El Jaire Aventura-Los Rápidos de Arriondas cerró un pletórico mes de agosto -segundos en el Sella y vencedores en el Carrión y en el Pisuerga- imponiéndose por clubes en el LIV Descenso Internacional del Río Deva, disputado ayer, sábado, entre Panes (Peñamellera Baja) y Unquera (Val de San Vicente), prueba en la que tomaron parte palistas de 35 escuadras, tanto asturianas como de otras comunidades autónomas. Segundo por clubes quedaría la Sociedad Deportiva Gauzón y en tercer lugar los anfitriones cántabros del Deva-Corbatas Pindal.
Los vencedores absolutos de la prueba fueron, en la modalidad de K-2 el argentino Manuel Garaycoechea y el riosellano Pedro Gutiérrez Álvarez, que formaron equipo neutro -no puntuaban por equipos-, por delante del cangués Luis Amado Pérez Blanco y el riosellano Fran Capín Cerra (Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella), quedando en tercera posición Álvaro Fernández Fiuza y Fernando Fernández Martínez (La Ribera-Oviedo Kayak).
En K-1 triunfo del cangués Abel García Cimentada (SCD Ribadesella), revalidando el éxito cosechado el año pasado en ese mismo escenario del río Deva y vigente campeón del Descenso Internacional del Sella, tras batir al cántabro Marco Fernández Esparza (Club Piragüismo Deva-Corbatas Pindal) y al también cántabro e integrante de la selección nacional española sub-23 Ernesto Goribar Echevarría (Club Piragüismo Colindres).
