Comienzan en Llanes las fiestas de la Virgen de la Guía
El inicio de la novena, este sábado, marcó el arranque de las fiestas de la Virgen de la Guía, cuyo programa de actividades se presentó en el hotel Miraolas ese mismo día. El domingo, Día del Bollu, hubo visita al pueblo de Cue, pasacalles, desfile folclórico y de carrozas por Llanes, reparto del bollu y el vino, romería, bailes y verbena. Ayer hubo fiesta infantil, y hoy, actuará la coral "Concejo de Llanes", a las 21. 00 horas. Mañana habrá espicha (20.30 horas) en la plaza de Las Barqueras, Concurso de tortillas y actuación de la Bandina Llacín. Las celebraciones continuarán hasta el sábado 27. El día grande será el lunes 8.
