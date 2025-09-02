Denuncian el "deplorable aspecto" del río Güeña a su paso por Cangas de Onís
El estiaje y la abundante naturaleza ofrecen desde hace algunas fechas una 'estampa' poco habitual del río Güeña a su paso por la ciudad de Cangas de Onís, más concretamente en las inmediaciones de la desembocadura en el Sella. "Parece el Amazonas", comenta un vecino, asiduo a pasear por esa de la urbe canguesa que, además, está catalogado como zona truchera de pesca sin muerte en aguas salmoneras. Una situación, con toneladas de sedimentos acumulados a la altura de "La Mecedura", a la espera de que los organismos competentes consideren oportuno realizar drenaje, que resulta un tanto preocupante.
