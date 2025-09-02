Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llanes construye una escollera en las márgenes del río San Cecilio

La nueva escollera en las márgenes del río San Cecilio en Cardosu

J. Quince

Llanes

El Ayuntamiento de Llanes acaba de concluir la construcción de una escollera en las márgenes del cauce del río San Cecilio a su paso por la localidad de Cardosu. La escollera, levantada en prevención de crecidas, evitará que el río socave y derrumbe el vial que en este punto discurre paralelo al cauce del río, camino que ya se había visto dañado en el pasado por las riadas.

La obra, fruto de la colaboración de la concejalía de Pueblos y la de Obras, ha sido abordada por medios municipales.

