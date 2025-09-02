Marco de la Rasilla: "El Sidrón es uno de los yacimientos más importantes del mundo"

Marco de la Rasilla (Madrid, 1957), prehistoriador y arqueólogo, abre este miércoles a las 17.00 horas en el edificio de La Benéfica (Piloña) el curso de verano "Los Neandertales de El Sidrón en su contexto evolutivo" con una ponencia sobre este tema. De la Rasilla es uno de los mayores expertos sobre el yacimiento de El Sidrón (Piloña).

–¿Cuánto tiempo lleva investigando en El Sidrón?

–Desde el año 2000. Unos espeleólogos gijoneses encontraron restos humanos en los años 90 y se inició un proceso judicial. Los huesos fueron enviados al anatómico forense. Allí los analizamos y en 1998 salió a la luz que había huesos humanos. A partir de ahí se inició un proyecto en 1999 y en el año 2000 arrancó todo. La investigación continúa todavía hoy.

–¿Qué hallaron exactamente?

–Trece individuos de diferentes sexos y edades, emparentados, que fueron canibalizados. Lo que no sabemos, porque no hubo suficiente muestra, es el parentesco exacto: si eran, por ejemplo, madre e hijo. Había dos juveniles, tres adolescentes y siete adultos. No hay evidencias de un asentamiento fijo; probablemente estaban en la zona y otro grupo llegó y los canibalizó. ¿La razón? Puede ser que invadieran su territorio, ya que se ha documentado la patrilocalidad (los hombres permanecían y las mujeres se movían o eran movidas). También pudo deberse a un acto de violencia o a hambruna.

–¿Qué dudas persisten?

–El Sidrón ha ofrecido información novedosa y ha reforzado otros hallazgos. Pero aún hay preguntas abiertas: la extinción de los neandertales, las anomalías congénitas, la baja variabilidad genética y el tamaño de las poblaciones. En cuanto al mundo simbólico, hay indicios, pero deben confirmarse. En este sentido, El Sidrón no ha ayudado demasiado porque los restos presentan señales claras de canibalismo, sin elementos rituales.

–¿Qué tenemos comprobado sobre el canibalismo?

–Que no fue específico. Afectó a todas las edades y a ambos sexos. No hay señales de ritual; pensamos que fue un canibalismo por violencia o hambre. La violencia es difícil de demostrar: un golpe puede romper un hueso sin dejar claro el motivo.

–¿Qué importancia tiene El Sidrón en la prehistoria asturiana?

–Es uno de los yacimientos más importantes a nivel nacional e internacional, sin duda.

–¿Qué le ha sorprendido más tras tantos años de investigación?

–El cúmulo de hallazgos. Lo más sorprendente es la cantidad de restos conservados, porque lo normal es que se pierdan. Tenemos más de 2.500 entradas de inventario de restos humanos y unas 400 de industria lítica, es decir, herramientas de piedra.

–¿Había mujeres entre los restos?

–Sí, cinco. En los dientes se han descubierto pequeñas diferencias en huellas y estrías que sugieren una cierta distribución sexual de tareas. No sabemos exactamente cuáles eran, pero quizá había actividades realizadas más por mujeres. Aun así, en general, todos hacían de todo.

–¿De qué se alimentaban?

–De vegetales y carne. Lo interesante es que, al menos en los neandertales del sur, había un mayor consumo de vegetales comparado con los del norte.

Uno de los individuos tenía un fuerte dolor en la boca. ¿Cómo lo descubrieron?

–Fue fácil. En una mandíbula observamos que uno de los caninos definitivos no había salido, quedando el de leche. Eso le provocó una infección con pus, así que debió de sufrir mucho dolor. En él, y en otros, hallamos señales de automedicación: consumieron penicilina procedente de hongos, lo que muestra un conocimiento profundo de los vegetales. Además, ese mismo individuo tenía una bacteria que afectaba a la vesícula..

¿Qué están haciendo actualmente?

Por un lado, reforzamos la difusión del yacimiento, algo incluido en el protocolo de actuación de todos los equipos implicados. Por otro, con este curso de verano —el primero que se organiza— buscamos transmitir de manera didáctica, comprensible y científica toda la información disponible.