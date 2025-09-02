El mercado semanal de Cangas de Onís, a pleno rendimiento
Último domingo de agosto y la tradicional "plaza" de Cangas de Onís volvió a ser epicentro turístico para los cientos de visitantes que aún disfrutan de los coletazos veraniegos por el área de influencia de la comarca de los Picos de Europa. Y es que, pese a las diversas actividades que se desarrollan por el Oriente, el mercado semanal cangués, ubicado en los soportales y aledaños del edificio conocido como Palaciu Pintu', continúa siendo cita ineludible para adquirir afamados quesos y productos de la huerta, entre otras cosas.
