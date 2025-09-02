El parragués Fernando Pérez Villar, con la selección de España al Europeo de F-Class

La Real Federación Española de Tiro Olímpico estará representada en el Campeonato de Europa de F-Class 800, 900 y 1.000 yardas por once deportistas de la especialidad de larga distancia, entre los que se encuentra el parragués Fernando Pérez Villar. La cita continental, bajo organización de la International Confederation of Fullbore Rifle Associations (ICFRA), se disputará en el campo de tiro de Bisley, enclavado en el condado inglés de Surrey, al Suroeste de Londres, del 1 al 7 del próximo mes de septiembre.