Reparada la cubierta del graderío del campo de fútbol de La Encarnación (Llanes)
J. Quince
El Ayuntamiento de Llanes ha concluido los trabajos de reparación de la cubierta del graderío del campo municipal de fútbol de La Encarnación, una actuación que fue adjudicada por un importe de 8.315 euros. La instalación, ubicada en el complejo polideportivo municipal y dotada de césped artificial, sufrió daños a raíz de los fuertes temporales registrados el pasado mes de enero, que provocaron deterioros en varias de sus cerchas metálicas.
Las labores llevadas a cabo han incluido el mantenimiento y restauración de la estructura metálica de la grada. Se procedió a revisar, reparar, sustituir o reinstalar, según las necesidades detectadas, distintos elementos afectados, como perfiles de las cerchas y planchas de cobertura dañadas por la oxidación o desancladas por el viento. Asimismo, se colocó un canalón metálico a lo largo de toda la cubierta para mejorar el sistema de evacuación de aguas pluviales.
