El Carreña Trail celebra su segunda edición este fin de semana en Cabrales

Este fin de semana, el concejo de Cabrales se convertirá en el epicentro del deporte de montaña con la segunda edición del Carreña Trail, una cita que recorre los espectaculares paisajes del concejo. El evento ofrecerá varias modalidades pensadas para corredores de todas las edades y niveles.

Las actividades darán comienzo el sábado 6 de septiembre a las 15:30 horas con la entrega de dorsales. Una hora más tarde, se celebrarán las carreras infantiles, organizadas por categorías, con salida desde la Casa de Cultura de Carreña. La meta y entrega de premios se realizarán en la plaza del Ayuntamiento, donde se concentrará buena parte del ambiente durante todo el fin de semana. Ya por la tarde, a las 19:00 horas los participantes podrán asistir a una charla técnica sobre el desarrollo de las pruebas.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 21:15 horas, con la salida de la Trail Nocturna desde la plaza del Ayuntamiento. Esta modalidad, con meta en el Pueblo Ejemplar 2019, Asiegu, tendrá un recorrido de 4,5 kilómetros y un desnivel de 350 metros.

La jornada del domingo 7 de septiembre comenzará con la entrega de dorsales a las 8:00 horas y, a las 9:00 horas, arrancará la prueba reina del evento, la Carreña Trail Original, con salida desde el Ayuntamiento. Los corredores afrontarán un exigente trazado de 27 kilómetros y desnivel acumulado de 4.200 metros. Mientras, a las 9:30 horas se dará la salida a la modalidad Speed Trail, más accesible, con un recorrido de 10 kilómetros y desnivel de 1.200 metros.

El evento concluirá con la entrega de premios las 14:30 horas, seguida de una espicha popular para celebrar el éxito de esta segunda edición.