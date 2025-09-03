Colaboración para proteger el monte: ganaderos y Red Eléctrica unen fuerzas en Cabrales

Cerca de 800 cabezas de ganado, 512 vacunos, 180 caprinos, 80 ovinos y 23 equinos, se ocuparán del mantenimiento de la vegetación en las zonas de Ortiguero, Asiego y Carreña, en el concejo de Cabrales, como parte de un programa impulsado por Redeia, matriz de Red Eléctrica, responsable del transporte y operación del sistema eléctrico en España.

La iniciativa, denominada Pastoreo en Red, se desarrolla en una superficie de 67,5 hectáreas bajo los tendidos eléctricos y busca sustituir parcialmente los medios mecánicos utilizados habitualmente en estas tareas por una alternativa basada en la ganadería extensiva local.

Según ha confirmado la propia compañía, ocho explotaciones ganaderas del municipio han suscrito un acuerdo para participar en este programa que ya se ha aplicado en otras comunidades autónomas como La Rioja y la provincia de León.

La idea es emplear lo que Redeia denomina "máquinas biológicas", como es el ganado, para mantener despejadas las calles bajo las líneas eléctricas, contribuyendo a reducir el riesgo de incendios, evitar que la vegetación alcance los cables y permitir un acceso rápido a los equipos de mantenimiento en caso de avería.

"Las calles que discurren bajo las líneas eléctricas deben estar limpias y accesibles, tanto para evitar incendios como para impedir que la vegetación alcance los tendidos y garantizar que, en caso de necesidad, los equipos de mantenimiento puedan llegar pronto y solucionar cualquier contigencia, explica Laura Quintana, directora de Desarrollo Sostenible de Redeia.

Este tipo de pastoreo, según la información facilitada por la empresa, no solo cumpliría una función operativa, sino que también "mejora la biodiversidad, previene la degradación del ecosistema y favorece el desarrollo rural".

Los estudios y datos recopilados por Redeia en otras zonas donde se ha implementado el programa apuntan a que el pastoreo extensivo reduce la cantidad de biomasa, transforma la vegetación y aumenta la presencia de insectos polinizadores y mariposas, lo que convierte a estas zonas de paso en corredores ecológicos que ayudan a reducir la fragmentación de los hábitats.

La acción también tiene una dimensión social, ya que contribuye a fijar población en el medio rural, apoya el mantenimiento de formas de vida tradicionales y puede tener un impacto positivo en la economía local al abrir nuevas oportunidades para el sector ganadero.

Para desarrollar el plan, las ganaderías cuentan con el asesoramiento de la empresa Agrovidar, que se encarga del diseño del plan de pasto y de la medición del impacto ambiental del proyecto.

La actuación en Cabrales se enmarca en la Estrategia de Impacto Integral de Redeia, que busca "generar valor en los territorios en los que están presentes sus infraestructuras", tal y como afirman desde la compañía. El objetivo es ofrecer soluciones conjuntas a los desafíos ambientales y sociales que enfrentan muchas zonas rurales de España.