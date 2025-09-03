Las fiestas del verano no terminan en Naves: Los vecinos celebran con fervor San Antolín

Mientras en muchos lugares ya se ha dado por cerrado el verano, en la localidad de Naves, en Llanes, aún se aferran con entusiasmo a los últimos días de calor y celebración estival. Lo hacen con una de sus fiestas más queridas y esperadas: la de su patrono, San Antolín, que cada mes de septiembre, cuando baja la afluencia turística, se convierte en un nuevo punto de encuentro para vecinos y visitantes.

El programa festivo arrancó el lunes, con una jornada festiva en la que destacaron los juegos infantiles, carrera de burros, el tradicional reparto del bollo y la plantación de una hoguera de 36 metros, un símbolo ancestral en las parroquias llaniscas.

Ya el martes, Día Grande, el sol acompañó desde primera hora a devotos y romeros para celebrar unidos la tradición. El pasacalles a cargo del grupo de gaitas Principado marcó el inicio de una mañana intensa, llena de emoción y fervor.

Pasado el mediodía, tuvo lugar la misa solemne oficiada por el párroco Domingo González y cantada por los mariachis. Finalizada la ceremonia, la procesión de los ramos con la imagen del Santo recorrió las principales calles del pueblo.

Abrían la comitiva las andas, las gaitas y tambores y los estandartes del Corazón de Jesús, San Antolín y Santa Ana. Tres pirámides de roscos de pan partieron de la iglesia parroquial sobre los hombros de los porruanos acompañados por dos hileras de mozas vestidas con el traje de aldeana llanisca, quienes lucían el tradicional geranio rojo en la solapa. Al llegar a la plaza central de la localidad se realizó el ofrecimiento de los ramos y una impresionante descarga de voladores.

La fiesta de San Antolín es para los vecinos de Naves mucho más que una tradición. Se trata de una una celebración profundamente familiar y comunitaria: "El estar juntos es lo que más esperamos y disfrutamos. Al final es un momento de reunión, también se cierra un poco el verano, se junta todo el mundo, pequeños y mayores", afirmó Marina Collado.

Una cita que no solo reúne a quienes viven en el pueblo y los alrededores, sino que también sorprende y enamora a quienes la descubren por primera vez: "Tengo unos amigos que son de aquí de toda la vida y esta es la primera vez que vengo. Me parece una fiesta interesante y muy bonita culturalmente hablando", señaló Álvaro Alonso, llegado desde Siero, "me encantó la joguera y la carrera de burros".

Tras los actos litúrgicos y tradicionales, la celebración se trasladó al Prau del Castañedu, junto al emblemático monasterio de San Antolín de Bedón, donde los lugareños celebraron una popular comida campestre.

El ambiente festivo continuó por la tarde, con romería, la esperada suelta de toro de fuego, fuegos artificiales y monumental verbena a cargo de las orquestas Takikardia y Saudade.