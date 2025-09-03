Este es el programa de actos previstos en Cangas de Onís para celebrar el Día de Asturias

Cangas de Onís se prepara para vivir un intenso programa festivo con motivo del Día de Asturias, que se celebrará el próximo lunes 8 de septiembre. El Ayuntamiento, en colaboración con las diferentes asociaciones del concejo, ha organizado cinco jornadas de actividades que combinan música en directo, tradición, homenajes y espectáculos únicos en enclaves emblemáticos.

Las celebraciones comenzarán el viernes 5 de septiembre con la ya tradicional Fiesta del Fondón, que se desarrollará en el popular barrio cangués del mismo nombre. Habrá tarde infantil, pasacalles con la charanga "El Felechu", verbena con sabor ochentero y el tradicional reparto de unas 500 raciones de arroz con leche elaboradas por las sidrerías La Marivuelta y Vega Redonda.

El sábado 6 será el turno de los amantes del rock, con la "Noche Rock" en la plaza Camila Beceña a partir de las 22:30 horas. El cartel incluye las actuaciones de Repion y Triángulo de Amor Bizarro, dos bandas de referencia en la escena nacional.

El domingo 7 de septiembre, la jornada estará marcada por la Fiesta del Pescador, que tendrá lugar a las 11:00 horas junto al Puente Romano. Durante el acto, se rendirá homenaje a Pedro Sánchez Amieva "Pedro el de la Roca", recientemente fallecido, a quien se le concederá a título póstumo el nombramiento de Personaje Ejemplar 2025 Memorial Manuel Martínez "El Gordo".

El lunes 8, Día de Asturias, el protagonismo se trasladará al Lago Enol, donde como es tradición, los buzos extraerán la imagen de la Virgen de Covadonga del fondo del lago para celebrar después una misa de campaña a mediodía. Simultáneamente, la Basílica de Covadonga acogerá otra misa solemne, seguida de la tradicional procesión de la Santina hasta la Santa Cueva acompañada de la Banda de Gaitas de Corvera de Asturias.

Ya por la noche, el centro de la ciudad canguesa vibrará con una gran verbena en el aparcamiento de la estación de autobuses, con la participación de las orquestas Cuarta Calle y Panorama, y la sesión del DJ Suárez.

El programa festivo concluirá el miércoles 10 de septiembre con una propuesta original: un espectáculo de piano flotante en el Parque Riera, previsto para las 20:00 horas.