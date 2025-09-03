"Sonidos del Tiempo": música contra la despoblación en el Oriente de Asturias

La música como motor de cohesión social, dinamización cultural y herramienta contra la despoblación. Con ese enfoque se presentó este miércoles en la Casa de Cultura de Arriondas el proyecto "Sonidos del Tiempo", una iniciativa impulsada por la Orquesta de Cámara de Siero (OCAS) con el respaldo de la Fundación Caja Rural de Asturias.

La propuesta, que se enmarca en la Convocatoria de Proyectos de Impacto 2024, recorrerá los concejos de Ponga, Parres, Onís y Cabrales entre septiembre y octubre de 2025, combinando talleres creativos con conciertos colaborativos en los que la música actuará como puente entre generaciones.

"Queremos demostrar que el talento y la vitalidad no tienen ni edad ni geografía", señalaron desde la OCAS durante la presentación, subrayando que el objetivo de la iniciativa es generar espacio de encuentro entre jóvenes y mayores en los pueblos de la comarca del Oriente.

Talleres itinerantes y conciertos

El proyecto girará en torno a cuatro talleres temáticos, abiertos a personas a partir de 12 años, que se desarrollarán durante los próximos fines de semana en los diferentes concejos.

Canto coral, junto al grupo Voces Blancas del Nalón, para preparar un repertorio vocal colectivo.

Danza y bailes de salón, dirigido por María Larroza, con una propuesta que mezcla danza moderna y tradicional, promoviendo el intercambio intergeneracional.

Construcción de instrumentos, de la mano de Gonzalo García Carro, utilizando materiales reciclados vinculados a cada territorio.

Textos musicados, coordinado por Ferla Megía, que combinará letras tradicionales con estilos actuales como el rap.

Los resultados de estos talleres se presentarán en dos conciertos finales que tendrán lugar el 18 y 19 de octubre en Ponga y Cabrales, respectivamente. En ellos, los participantes compartirán escenario con los músicos de la OCAS, interpretando un repertorio que mezclará música clásica y popular.