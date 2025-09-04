Convocan protestas en Llanes y Piloña contra la participación de Israel en La Vuelta Ciclista
Las concentraciones, de carácter pacífico, coincidirán con el paso de la carrera por ambos concejos este viernes
J. Quince
Con motivo del paso de la Vuelta Ciclista a España por el Oriente asturiano este viernes 5 de septiembre, vecinos de los concejos de Llanes y Piloña han convocado varias concentraciones pacíficas para protestar contra la participación del equipo israelí "Israel-Premier Tech" en la prueba.
Bajo el lema "Por genocida, fuera Israel de La Vuelta", las movilizaciones buscan mostrar el rechazo a la intervención militar del ejército israelí en Gaza. Los actos contarán con la presencia de vecinos que portarán pancartas, banderas palestinas y mensajes de denuncia.
Las protestas tendrán lugar a las 11:30 horas en el Mirador de San Antolín de Bedón y a las 13:00 horas en la rotonda de Pancar, en el concejo de Llanes. En Infiesto será a las 14:50 horas, a la altura de la plaza del Ganáu de la localidad piloñesa.
