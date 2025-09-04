Convocan protestas en Llanes y Piloña contra la participación de Israel en La Vuelta Ciclista

Con motivo del paso de la Vuelta Ciclista a España por el Oriente asturiano este viernes 5 de septiembre, vecinos de los concejos de Llanes y Piloña han convocado varias concentraciones pacíficas para protestar contra la participación del equipo israelí "Israel-Premier Tech" en la prueba.

Bajo el lema "Por genocida, fuera Israel de La Vuelta", las movilizaciones buscan mostrar el rechazo a la intervención militar del ejército israelí en Gaza. Los actos contarán con la presencia de vecinos que portarán pancartas, banderas palestinas y mensajes de denuncia.

Las protestas tendrán lugar a las 11:30 horas en el Mirador de San Antolín de Bedón y a las 13:00 horas en la rotonda de Pancar, en el concejo de Llanes. En Infiesto será a las 14:50 horas, a la altura de la plaza del Ganáu de la localidad piloñesa.