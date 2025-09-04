La Fiesta del Pescador rendirá tributo este domingo a "Pedro el de La Roca", fallecido este año

El incomparable marco de El Puentón será escenario el domingo, día 7 de septiembre, de una nueva edición de la Fiesta del Pescador. La cita fundada por el desaparecido Manolo Moro, junto a un reducido grupo de aficionados al arte de la pesca tradicional, corre ahora a cargo del Ayuntamiento de Cangas de Onís en colaboración con la Sociedad de Pescadores El Esmerillón, que preside Antón Caldevilla. En esta ocasión, se rendirá homenaje póstumo a Pedro Sánchez, "el de La Roca", como "Personaje Ejemplar" del también denominado Memorial Manuel Martínez, "El Gordo".

Pedro Sánchez Amieva falleció el pasado 3 de mayo, a los 73 años, en el Hospital de Cabueñes de Gijón. Llanisco de nacimiento, y afincado en el concejo de Piloña, era conocido cariñosamente como "Pedro el de la Roca", en referencia al restaurante "La Roca" de la localidad piloña de Sevares. Este restaurante-parrilla familiar lo fundó Sánchez en 1979, junto a sus hermanos, y era un emblema en la zona del Oriente de Asturias. Aficionado a la pesca y también al mundillo de la caza, colaboró desde sus primeros compases en todo cuanto rodeaba a la Fiesta del Pescador.

El evento arrancará a las 11:00 horas e incluirá la ofrenda del ramu a San Pedru "El Pescador", en recuerdo de los ribereños fallecidos. Seguidamente, se procederá al inicio del Concurso de lanzamiento de mosca "Río Sella" en las especialidades de distancia y precisión, dotado de 300 euros en metálico y trofeo para campeón; 200 euros y trofeo para el segundo clasificado; y 100 euros y trofeo al tercero. Además, se proyectará, como colofón, el documental "Ribereños del Sella".