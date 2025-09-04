Incatur convoca una reunión con empresarios del valle de Valdeón y la Montaña de Riaño (León)

La Asociación de empresarios de la comarca de los Picos de Europa, aglutinados en Incatur, convoca una reunión urgente con los empresarios de la Montaña Oriental Leonesa ante la alarma generada por los incendios, las cancelaciones turísticas y el descenso sus respectivos negocios. El encuentro tendá lugar este jueves, 4 de septiembre, a las 18:30 horas, en el salón de actos de los Llanos de Valdeón, en León.

La Asociación de Empresarios de los Picos de Europa, Incatur, que tiene su sede en Cangas de Onís, tiene actualmente 182 establecimientos asociados de todos los sectores: alojamientos, hostelería, turismo activo, comercio y otros profesionales cuyo objetivo es la promoción turística y la mejora de la rentabilidad empresarial.

La convocatoria se realiza como respuesta a la situación creada en los últimos días, tras la alarma generada por los incendios forestales en esta zona y su repercusión en los medios de comunicación, que han provocado un elevado número de cancelaciones en alojamientos, actividades turísticas y negocios de la zona. Dicen los promotores que es un encuentro "para escuchar y actuar".

El objetivo de la reunión es "recoger de primera mano el testimonio de los empresarios locales, conocer en detalle el alcance de las cancelaciones y estudiar de forma conjunta qué medidas y acciones se pueden poner en marcha para minimizar el impacto de esta situación en la economía de los ayuntamientos de la comarca de Riaño".

Se trata de un momento clave, dicen, pues "las cancelaciones no solo afectan al presente inmediato, sino que pueden tener consecuencias en la percepción del destino a medio y largo plazo". Por ello, añaden desde Incatur, resulta imprescindible dar "una respuesta coordinada y unir esfuerzos para trasladar a las administraciones públicas y a la opinión pública la realidad de esta zona y del sector turístico local".

La susodicha reunión está abierta a todos los empresarios de la Montaña de Riaño, pues, la situación actual requiere la implicación de todos los sectores: alojamientos, hostelería, comercio, empresas de turismo activo, transporte y cualquier otra actividad vinculada al turismo y a la vida económica de aquí. Incatur insiste en que la unión hace la fuerza, ya que "solo trabajando juntos podremos hacer frente a la alarma injustificada que está afectando gravemente a nuestro sector y buscar soluciones que permitan garantizar la continuidad de la actividad turística y empresarial toda la comarca".

Asimismo, invitan a todos los negocios de otras zonas afectadas que hayan sufrido perjuicios a ponerse en contacto con Incatur. "Queremos escuchar sus casos, darles voz y coordinar esfuerzos en común. Hacemos un llamamiento a la participación activa de todos los empresarios, porque la situación requiere unidad, voz común y acción coordinada".