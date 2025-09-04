Lavado de cara para la fachada del Ayuntamiento de Cangas de Onís: estas son las mejoras previstas

Operarios del Taller de Empleo "Sostenibilidad y Población III", cofinanciado por la Unión Europea, iniciaron esta semana tareas de limpieza de la piedra, con chorro a presión, de la fachada principal de la casa consistorial -antaño Palacio de Justicia- de Cangas de Onís. Tras esta tarea, está previsto proceder al pìntado de todo el exterior del citado edificio, sito en plena Avenida de Covadonga, principal arteria de la capital canguesa. La actuación propiciará un 'lifting' o lavado de cara de tan singular inmueble, el cual alberga, aparte de las dependencias municipales, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.

Meses atrás, a finales del ejercicio de 2024, la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos presentaba el Plan de Infraestructuras Judiciales para el próximo decenio década (2025-2035), documento que recogía una serie de actuaciones en todos los partidos judiciales de Asturias con una inversión que superará los 77,5 millones. Y entre esas actuaciones cabe reseñar la nueva sede judicial de Cangas de Onís, con un presupuesto de 2,7 millones de euros y cuyo inicio de las obras de baraja para marzo de 2028 y la finalización de las mismas para octubre de 2029.

Allá por el año 2007, en tiempos del socialista Alfredo García Álvarez como alcalde de Cangas de Onís, estaba en candelero la construcción de un nuevo Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción en una parcela de la Vega de Contranquil, cerca de la estación de autobuses y de la rotonda de circunvalación de la ciudad. Tan solo restaba formalizar el acuerdo de cesión al Principado de los terrenos, inmersos en el desarrollo urbanístico de la ería de Contranquíl. Pero, según fueron transcurriendo los años no hubo nada nuevo. Se paró el reloj. Y eso que hubo algunas que otras turbulencias, afortunadamente despejadas, que abogaban en su momento por centralizar la sede judicial canguesa en otro punto de Asturias.

Historia judicial

La historia del Juzgado de Cangas de Onís se remonta al año 1882, aprobada por el Real Decreto de 14 de octubre, por el que se crearon noventa y cinco Audiencias de lo Criminal. Tres de ellas se instalaron en Asturias, de las cuales una sería en Cangas de Onís para los Juzgados de Cangas, Piloña, Llanes, Villaviciosa y Pola de Laviana. Una década más tarde, en el ejercicio 1892, a causa de dificultades económicas, llevaron a la supresión de todas aquellas Audiencias de lo Criminal no situadas en capitales de provincia, es decir, se eliminaron cuarenta y seis. No hace falta agregar nada más para recordar la tremenda importancia de la vieja Cánicas en el panorama judicial de la comunidad autónoma.