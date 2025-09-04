Nueva vida para el refugio Vega de Enol: "Lo importante es que estos sitios tan singulares no mueran"

El refugio Vega de Enol, también conocido tradicionalmente como Casa de Pastores, reabre tras dos años cerrado. Situado en la montaña de Covadonga, en el corazón del Parque Nacional de los Picos de Europa y al pie del icónico lago del mismo nombre, este emblemático enclave recupera su actividad gracias al impulso de una familia canguesa decidida a devolverle su esplendor con ilusión, experiencia, ilusión y un profundo compromiso con el entorno.

Se puede decir que el cartel de "cerrado temporalmente" en el refugio de la Vega de Enol ya es historia. Desde hace dos meses, sus puertas vuelven a estar abiertas al público. La gestión la asume la empresa Green Principals, que ha confiado en Laura Pereda para liderar el proyecto junto a sus tres hijos, Sacha, Lluna y Eric, que serán los que estén en el día a día al pie del cañón.

"Por fin vuelve a estar activo, estaba un poco abandonado", reconoce Laura, que conoce bien lo que implica llevar un refugio de montaña de estas características. Durante ocho años estuvo al frente del de Vega de Ario, en Onís, y esa experiencia le permite afrontar este nuevo reto con amplios conocimientos y seguridad: "Sé muy bien cómo funciona, conozco las normas que hay que seguir, lo que tiene que hacer la gente, cómo cuidar el agua, el entorno y respetar al ganado. Son cosas que me preocupan mucho", sostiene.

Restaurante y albergue

El edificio, mitad restaurante y mitad albergue, mantiene su esencia pero se encuentra en pleno proceso de mejora, y es que su instalación, de piedra y madera, necesitaba una importante renovación tras estos años de cierre: "Estamos dándole un lavadín de cara porque estaba bastante hecho polvo y había muchas cosas que arreglar", explica Pereda. Ya Un verano de gran afluencia ha servido como un punto de partida excelente para empezar con el servicio de comidas, cenas y alojamiento con 14 camas, con la intención de consolidarse como un punto de encuentro para caminantes, turistas y, sobre todo, vecinos y ganaderos locales.

Porque si algo tiene claro Laura es que este lugar, pese al empuje turístico que vive la región, no puede olvidarse de sus orígenes. De hecho, muchos profesionales del sector de la zona fueron los primeros en acercarse a la vega para celebrar la reapertura del establecimiento: "Siempre fue un refugio de pastores, y aunque también acogerá con los brazos abiertos a los turistas, los primeros que tienen la bienvenida aquí son ellos, por supuesto".

La idea de sus nuevos propietarios es abrir todo el año, con algunas limitaciones en temporada baja. A partir de octubre funcionará principalmente los fines de semana, aunque Pereda asegura que no tiene problema en subir si alguien lo solicita. En verano, puentes festivos, Semana Santa, y Navidad la actividad estará garantizada: "Incluso podría hacerse una cena de Nochevieja guapa y en compañía", baraja Laura Pereda.

La propuesta gastronómica es otra de las claves del negocio. Fiel a su esencia, la carta se centrará en los sabores tradicionales de la cocina asturiana: fabada, pote, cachopos, huevos con patatas y chorizo... y más adelante, si el ritmo lo permite, platos como cabrito. "Lo importante es que estos sitios tan singulares no mueran. Hay pocos lugares tan bonitos como la Vega de Enol, y el refugio es precioso. Que estuviera cerrado era una pena", afirma.

El arranque se llevó a cabo de manera progresiva y "poquito a poquito", eso sí "trabajando mucho y poniéndole mucho cariño". Y es que lo esencial está: un paraje único, una familia comprometida y las ganas de mantener con vida uno de los rincones más emblemáticos de la geografía asturiana: resurge La Casa de Pastores y, con ella, se renueva el espíritu de la montaña de Covadonga.