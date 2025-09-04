El pleno de Colunga aprueba pedir la dimisión de una concejala de Foro por revelar datos personales en una sesión
La moción, presentada por el PP y respaldada por el PSOE, se basa en la supuesta difusión de datos personales de una usuaria del Centro Rural de Apoyo Diurno de La Isla durante una sesión plenaria
J. Quince
El pleno del Ayuntamiento de Colunga aprobó este miércoles una moción que solicita la dimisión y entrega del acta de la concejala del equipo de gobierno María Montserrat Barbas del Valle, integrante de Foro Asturias, por haber hecho públicos datos personales de una usuaria del Centro Rural de Apoyo Diurno (CRAD) de La Isla durante una sesión plenaria. La moción, presentada por el grupo municipal del Partido Popular, salió adelante con el respaldo de siete votos a favor, correspondientes a los ediles del PP y del PSOE.
Según explicó el portavoz popular, Javier Brea, los hechos se remontan al pleno celebrado el pasado 2 de julio, en el que la concejala habría revelado información médica relacionada con una usuaria del CRAD. "Datos personales que, por su naturaleza, se incluyen en la categoría especial de datos", señaló, y recordó que en el siguiente Pleno se pidió que se retiraran del acta plenaria anterior, "aunque el Gobierno de Foro prefirió no hacerlo".
Ante esta situación, el PP presentó la moción aprobada ayer, en la que sostiene que la actuación de Barbas del Valle podría haber incurrido en una infracción "muy grave": "El tratamiento de la información por parte de los concejales en el ejercicio de sus funciones no puede, de ninguna manera, extralimitarse más allá de las leyes”, zanjó Brea.
