Recepción en Cangas de Onís a Cristina Márquez y Amelia Labra, campeonas de España de Voleibol (pista)

El regidor popular de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, junto al edil responsable del área de Deportes, Agustín García, tributaron una recepción en el despacho de la Alcaldía a las jugadoras canguesas, Cristina Márquez Báez y Amelia Labra García, ambas del CV Cangas de Onís, que se proclamaron hace escasas fechas, junto a otras chicas de diferentes clubes, campeonas de España sub-15 de Voleibol (CESA) con la selección territorial del Principado de Asturias.

Asimimismo, las autoridades locales también recibieron al técnico del Club Voleibol Cangas de Onís, Dani Vega Fernández, quien fue partícipe, como seleccionador del combinado de Asturias sub-15 infantil femenino, del subcampeonato de España de vóley-playa, cosechado en esa oportunidad por las jugadoras Celia San Miguel (AD Los Campos) y Marta Sánchez-Arjona (Colegio San Ignacio de Oviedo), en Lorca (Región de Murcia).