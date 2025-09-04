Recepción en Cangas de Onís a Cristina Márquez y Amelia Labra, campeonas de España de Voleibol (pista)
El regidor popular de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, junto al edil responsable del área de Deportes, Agustín García, tributaron una recepción en el despacho de la Alcaldía a las jugadoras canguesas, Cristina Márquez Báez y Amelia Labra García, ambas del CV Cangas de Onís, que se proclamaron hace escasas fechas, junto a otras chicas de diferentes clubes, campeonas de España sub-15 de Voleibol (CESA) con la selección territorial del Principado de Asturias.
Asimimismo, las autoridades locales también recibieron al técnico del Club Voleibol Cangas de Onís, Dani Vega Fernández, quien fue partícipe, como seleccionador del combinado de Asturias sub-15 infantil femenino, del subcampeonato de España de vóley-playa, cosechado en esa oportunidad por las jugadoras Celia San Miguel (AD Los Campos) y Marta Sánchez-Arjona (Colegio San Ignacio de Oviedo), en Lorca (Región de Murcia).
- Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
- Rubén Fernández, 23 años y al frente de ‘La Taberna’ de Cornellana: “Siempre trato de hacer algo distinto de lo que se hace por aquí”
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Aprobada la quita de deuda desigual: esto es lo que recibirá Asturias por cada habitante (que es la mitad de lo que percibirán los catalanes)
- El instituto más grande de Asturias ya está listo para recibir a 420 alumnos: así fue su estreno hoy con medio centenar de profesores
- ¿Cómo ven los visitantes Asturias y qué nota le ponen? Muchos halagos, pero también alguna crítica
- Buenos Aires será una de las ciudades más grandes de Asturias: los miles de nuevos asturianos que traerá la 'Ley de nietos
- Habla el hostelero ovetense que lleva seis años pagando un dineral por los mejores quesos Cabrales: 'Celebraré mi cumpleaños comiéndome un trozo