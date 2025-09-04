Rescatados dos senderistas alemanes desorientados en la senda del Cares

Dos senderistas alemanas fueron rescatados este jueves por el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), tras haberse desorientado mientras hacían la Ruta del Cares, en Cabrales.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió la alerta a las 23:09 horas del miércoles. La llamada fue realizada por compañeros de los excursionistas, preocupados porque no habían regresado al hotel en el que se alojaban ni contestaban a sus llamadas.

A primera hora del jueves, se activó el operativo de búsqueda, y a las 8:39 horas, el equipo de rescate localizó a los dos hombres ilesos en la parte baja de la Canal del Agua. Los afectados explicaron que habían subido a Amuesa y Cabrones y que se habían desorientado bajando la canal, llegando a un punto, en la zona de los cortados del Cares, en el que no tenían opción de salida.

Un bombero-rescatador accedió a ellos mediante una operación de grúa. Con otras dos, pudieron extraer del lugar a los senderistas que fueron evacuados con seguridad y trasladados en la aeronave hasta Poncebos.

La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, que activó al GREIM, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a los 112 de Castilla y León y Cantabria.