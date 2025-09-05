Las cartas llegan con 15 días de retraso a varios concejos del Oriente (y no es por culpa de los carteros)

La Oficina de Correos de Cangas de Onís, ubicado en la planta baja de la calle Constantino González, , da servicio de reparto de correspondencia a los concejos de Amieva, Ponga, Cangas de Onís, Cabrales, Onís (Benia), así como a una parte del concejo de Parres y también al núcleo rural de Tresviso, en Cantabria

Durante toda la temporada veraniega y también en los días transcurridos del mes de septiembre, la mitad de las plazas de funcionarios de esta Oficina de Correos no están cubiertas, unas por bajas, otras por vacaciones y otras por haber quedado vacantes en el concurso de traslados interno.

Esa falta de personal hace que la correspondencia esté llegando con hasta quince días de retraso a varias poblaciones a las que se da servicio postal desde Cangas de Onís. Sin ir más lejos, la oficina auxiliar del Real Sitio de Covadonga lleva cerrada desde el 1 de septiembre, dependencia que tiene que abrir todos los días, de lunes a viernes.

Con la mitad de la plantilla que queda, recorrer todos los concejos diariamente se hace imposible debido a la compleja orografía de la zona y a las distancias entre poblaciones, además del estrés provocado en los propios carteros al tener que asumir esas zonas de reparto que están sin cubrir, con la consiguiente sobrecarga de trabajo diario y la impotencia de los empleados de no poder ofrecer el servicio adecuadamente a los ciudadanos.

"Se incumple sistemáticamente la prestación del Servicio Postal Universal a los ciudadanos, que la ley obliga a Correos a prestar, durante todos los días laborables de la semana de lunes a viernes", denuncian desde el sindicato CSIF.