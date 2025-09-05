El Curso de Verano del Sidrón triunfa en su primera edición en Infiesto

El primer Curso de Verano del Sidrón, organizado por el Ayuntamiento de Piloña, la Universidad de Oviedo y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), está resultando un éxito rotundo. Celebrado por primera vez este año en Infiesto, ha logrado reunir a 47 participantes interesados en conocer más sobre los neandertales y la investigación que ha hecho de la cueva del Sidrón un referente científico internacional.

El curso arrancó el miércoles y se prolonga hasta este viernes, combinando ponencias científicas con una visita de campo a la propia cueva. Su objetivo: ofrecer una visión actualizada y accesible sobre los grupos humanos neandertales, incorporando a investigadores directamente vinculados con las excavaciones y análisis realizados en el yacimiento: "Ha venido un número interesante de personas con gente de Piloña y Asturias. Estudiantes de la Universidad y también exalumnos de Historia y Biología", explicó Marco de la Rasilla, profesor de Prehistoria de la Universidad de Oviedo y miembro del equipo de investigación del Sidrón.

El interés por el curso ha sido notable, en parte por el equilibrio entre el nivel científico y el tono divulgativo de las charlas de sus siete ponentes. Así lo destacó Antonio Rosas, investigador del CSIC y director del Grupo de Paleontologías del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid: "Las ponencias son muy interesantes, con contenido y con una buena capacidad divulgativa. El público está muy interesado y con buen conocimiento básico, y ese equilibrio se está consiguiendo armonizar".

Aunque las excavaciones en la cueva finalizaron hace años, el trabajo continúa. Rosas recordó que aún queda mucho por estudiar: "No porque no haya excavación significa que no hay proyecto de investigación. Sí lo hay". El material recuperado en El Sidrón sigue siendo objeto de análisis, y la colección de fósiles neandertales hallada en Piloña es considerada una de las más importantes de Europa.

Uno de los momentos más esperados del curso llegará este viernes con la visita al entorno de la cueva: "Iremos en un autobús a la zona y haremos pequeños grupos, veremos la parte exterior e iremos al sitio donde estaban los huesos que ahora mismo es un agujero pero supongo que a la gente le agradará verlo", señaló de la Rasilla. Para él y otros miembros del equipo, la visita también tiene un componente emocional: "Lo importante es que el alumnado pueda conocer el yacimiento desde dentro y nosotros también entraremos para recordar viejos tiempos", añadió Rosas.

Los organizadores confían en que esta haya sido solo la primera edición de un curso llamado a consolidarse en los próximos años.

La herencia genética neandertal, al descubierto

Carles Lalueza Fox, biólogo español experto en el estudio del ADN antiguo / J. Quince

Entre las ponencias impartidas durante el curso, destacó este jueves la intervención del biólogo Carles Lalueza Fox, referente en el estudio del ADN antiguo. Su charla giró en torno a la paleogenómica neandertal y lo que esta revela sobre nuestra propia especie: "Nos cuesta mucho entender que sea parecido y al mismo tiempo diferente a nosotros", reflexionó. Lalueza explicó que todos los humanos actuales no africanos compartimos entre un 2 y un 3% de genes neandertales, herencia de los cruces ocurridos tras la separación de ambos linajes hace unos 500.000 años.

Estos genes han dejado huella en aspectos como el metabolismo, la coagulación, la adición, e incluso en características físicas como la forma de la nariz o la cara: "Aunque hoy algunos de esos genes puedan relacionarse con problemas como la depresión o la malnutrición, en su momento ayudaron a nuestros antepasados a sobrevivir. Si permanecen en nuestro genoma es porque fueron útiles en su momento, aunque hoy ya no lo sean", subrayó.

El Sidrón ha sido pionero en este tipo de estudios. En 2007, el equipo que trabaja en el yacimiento identificó una mutación en un gen relacionado con la pigmentación, lo que permitió plantear la hipótesis de que algunos neandertales podrían haber tenido piel clara y pelo rojizo: "Replicamos en el laboratorio el proceso que ocurre en los humanos modernos con otras mutaciones y vimos que la mutación neandertal producía un efecto parecido, es decir que había neandertales pelirrojos", concluyó.