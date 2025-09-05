Llanes alza la voz por Palestina durante el paso de La Vuelta Ciclista

La llegada de La Vuelta Ciclista a España a Asturias este viernes ha estado marcada por diversas protestas pacíficas en distintos puntos de la región. La presencia del equipo Israel-Premier Tech en la prueba generó el rechazo de manifestantes que quisieron visibilizar su apoyo al pueblo palestino.

Una de las concentraciones más numerosas tuvo lugar en la rotonda de Pancar, en el concejo de Llanes, donde más de un centenar de personas recibieron al pelotón entre banderas palestinas y pancartas reivindicativas: "Palestina libre", "Asturias con Palestina" o "Esto no es una guerra es un genocidio" fueron algunas de las consignas más repetidas durante la movilización, que estuvo acompañada del himno de Asturias interpretado con gaita.

La protesta trascurrió sin incidentes y contó con una notable presencia policial. La concentración estaba debidamente comunicada y se desarrolló de forma pacífica. Según explicaron los asistentes, la acción fue convocada a través de redes sociales y del boca a boca, aprovechando el impacto mediático de la competición para lanzar un mensaje contundente:

"Están matando a la gente sin piedad para echarles de su tierra y dejando morir a los niños de hambre. Es algo tan incomprensible e inhumano que lo lógico es estar aquí mostrando nuestro rechazo a que un equipo ciclista se presente aquí lavándole la cara al estado genocida", señaló Luis de Luxán, vecino de Porrúa.

En la misma línea, se pronunció Khadija mrabet bel kaid, natural de Marruecos, quien reclamó atención internacional sobre la crisis humanitaria en Gaza: "Estoy aquí para ver si puede llegar nuestra voz arriba. Pedimos que dejen pasar comida a los palestinos, que están muriendo de hambre todos los días. No tienen ni agua potable. No hay derecho", lamentó.

Los manifestantes denunciaron que ya hay más de 60.000 personas asesinadas en la zona y criticaron la supuesta falta de reacción internacional. Algunos compararon la situación con la condena y aislamiento institucional aplicado a otros países como Rusia: "No entendemos por qué no se hace lo mismo que con Rusia. No se puede blanquear a Israel a través del deporte. Europa debe cortar toda relación", reclamaron.

Aunque condenan los atentados de Hamás, muchos de los participantes insistieron en que eso no puede justificar la ofensiva sobre la población civil: "Queremos pedir que Hamás suelte a los rehenes y que puedan volver con sus familias, y también que los soldados israelíes se nieguen a seguir disparando sobre una gente que está indefensa y dejen de matar", reivindicó Ángel Álvarez, de Llanes.

De Luxán, por su parte, insistió en la responsabilidad ciudadana ante la falta de respuestas institucionales: "Si los responsables políticos no hacen nada, la ciudadanía es la que tiene que dar el callo y a lo mejor llega este clamor que está siendo cada vez mayor. Tiene que llegar a los gobiernos".

La protesta de Pancar no fue la única en Asturias. También se celebraron concentraciones en San Antolín de Bedón, en el mismo concejo de Llanes, así como en Infiesto, Nava y El Entrego. En todos los casos, el mensaje fue el mismo: rechazar la participación del equipo israelí en La Vuelta como símbolo de protesta ante la situación en Palestina.