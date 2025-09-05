Este es el pueblo de Arriondas donde se construirá un puente para evitar inundaciones
La actuación supondrá una inversión de 1,5 millones de euros
J. Quince
El Consejo de Gobierno del Principado ha aprobado una inversión de 1.567.492 euros para completar la tercera fase de las obras que se llevan a cabo en Arriondas, en el concejo de Parres, para evitar inundaciones debido a las crecidas de los ríos Sella y Piloña. La actuación se tramitará con carácter de urgencia por la relevancia que suponen para evitar ese tipo de incidencias fluviales.
La cuantía permitirá construir un nuevo puente de acceso a la parroquia de Bode. El puente actual limita la evacuación del río Chico, lo que en caso de avenidas en esta zona del concejo ocasiona inundaciones. La construcción de la nueva infraestructura mejorará la comunicación y accesibilidad entre Bode y la capital del concejo, al evitar esta situación anómala.
A esta tercera fase del convenio se suman las obras de la primera fase, que ejecuta la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, y la segunda, ya finalizada, que llevó a cabo el Gobierno asturiano.
Las obras que lleva a cabo el organismo de cuenca se centran en actuaciones de defensa en los ríos Piloña y Sella y suponen una inversión de más de 9,7 millones de euros. Por su parte, el Principado invirtió casi 3,2 millones en los trabajos realizados en los ríos Chico y Piloña, finalizados en marzo.
