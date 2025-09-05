Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ribadesella lanza una app turística con rutas, juegos y realidad aumentada

La aplicación, financiada con fondos europeos, ofrece cinco experiencias interactivas para descubrir el concejo

Presentación de la nueva App de Turismo de Ribadesella

Presentación de la nueva App de Turismo de Ribadesella / R. J. Q.

J. Quince

Ribadesella

El Ayuntamiento de Ribadesella ha presentado la App "Turismo Ribadesella" con información de todos los recursos del municipio y un juego digital para las familias, ofreciendo toda la información necesaria en la palma de la mano.

El usuario podrá encontrar 5 experiencias distintas: los puntos de interés, el casco antiguo, las rutas, la zona rural y la gincana para que participe toda la familia. Cada punto de interés dispone de información sobre su localización, textos, descriptivo, fotografías, vídeos, mapas, enlaces y reseñas.

La aplicación, además cuenta con las siguientes funcionalidades: mapa interactivo 2D y 3D con geolocalización, información de los Puntos de Interés, posibilidad de realizar reseñas y puntuaciones de cada uno de ellos, una gincana interactiva con ranking de usuarios y minijuegos (selfis, álbum de stickers, búsqueda de objetos con realidad aumentada), tiempo atmosférico y enlace a la web de turismo de Ribadesella.

El proyecto ha sido desarrollado por el Ayuntamiento y financiado por los fondos Next generation EU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Industria y Turismo. La aplicación móvil ha sido desarrollada por la empresa Play&go experience y financiada dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del municipio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Este es el instituto más caro de la historia de Asturias que abre sus puertas en Oviedo: dispone de un atelier, un foro y una cueva
  2. Cierra tras medio siglo el restaurante 'El Gaucho', emblema hostelero de Langreo: 'Da pena por los clientes, son como de la familia
  3. El vuelco de un camión que transportaba áridos corta durante más de cinco horas la autovía de los túneles de Riaño en dirección a Siero
  4. Los 'Abuelos de oro' del Centro Asturiano de Oviedo, agradecidos: 'Es nuestra segunda casa
  5. Covadonga Soto, la asturiana que está en lo alto de Google: 'A mi equipo le digo que tenemos que mirar como hacen las cosas las empresas pequeñas
  6. El mensaje de Sanz Montes a los 52 curas que cambian de parroquia en Asturias: 'Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios
  7. El 'caso Hassan', al detalle: el gesto, el expediente, el perdón y la reacción del vestuario
  8. El aumento de arena en la playa de San Lorenzo de Gijón obliga a cavar una zanja para ducharse

El impacto humano remodela el tamaño de animales domésticos y silvestres en el último milenio

El impacto humano remodela el tamaño de animales domésticos y silvestres en el último milenio

VÍDEO: Arranca la Cometcon 2025 en GIjón

VÍDEO: Arranca la Cometcon 2025 en GIjón

La OMS levanta la emergencia sanitaria por la mpox, previamente conocida como 'viruela del mono'

La OMS levanta la emergencia sanitaria por la mpox, previamente conocida como 'viruela del mono'

¿Vas a ir a ver el inicio de la Vuelta a España en Avilés? Esto es todo lo que deberías saber

¿Vas a ir a ver el inicio de la Vuelta a España en Avilés? Esto es todo lo que deberías saber

Ribadesella lanza una app turística con rutas, juegos y realidad aumentada

Ribadesella lanza una app turística con rutas, juegos y realidad aumentada

Olvídate del Ibuprofeno si te duele la cabeza: esta es la alternativa natural que debes incorporar en tu día a día

Olvídate del Ibuprofeno si te duele la cabeza: esta es la alternativa natural que debes incorporar en tu día a día

Listas las obras en la calle La Esperanza, de Cangas del Narcea: "Mejora la calidad de vida de los vecinos"

Listas las obras en la calle La Esperanza, de Cangas del Narcea: "Mejora la calidad de vida de los vecinos"

Vodafone logra el respaldo judicial para la reestructuración y la toma del control de Finetwork

Vodafone logra el respaldo judicial para la reestructuración y la toma del control de Finetwork
Tracking Pixel Contents