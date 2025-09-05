Ribadesella lanza una app turística con rutas, juegos y realidad aumentada

El Ayuntamiento de Ribadesella ha presentado la App "Turismo Ribadesella" con información de todos los recursos del municipio y un juego digital para las familias, ofreciendo toda la información necesaria en la palma de la mano.

El usuario podrá encontrar 5 experiencias distintas: los puntos de interés, el casco antiguo, las rutas, la zona rural y la gincana para que participe toda la familia. Cada punto de interés dispone de información sobre su localización, textos, descriptivo, fotografías, vídeos, mapas, enlaces y reseñas.

La aplicación, además cuenta con las siguientes funcionalidades: mapa interactivo 2D y 3D con geolocalización, información de los Puntos de Interés, posibilidad de realizar reseñas y puntuaciones de cada uno de ellos, una gincana interactiva con ranking de usuarios y minijuegos (selfis, álbum de stickers, búsqueda de objetos con realidad aumentada), tiempo atmosférico y enlace a la web de turismo de Ribadesella.

El proyecto ha sido desarrollado por el Ayuntamiento y financiado por los fondos Next generation EU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Industria y Turismo. La aplicación móvil ha sido desarrollada por la empresa Play&go experience y financiada dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del municipio.