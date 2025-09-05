Ribadesella lanza una app turística con rutas, juegos y realidad aumentada
La aplicación, financiada con fondos europeos, ofrece cinco experiencias interactivas para descubrir el concejo
J. Quince
El Ayuntamiento de Ribadesella ha presentado la App "Turismo Ribadesella" con información de todos los recursos del municipio y un juego digital para las familias, ofreciendo toda la información necesaria en la palma de la mano.
El usuario podrá encontrar 5 experiencias distintas: los puntos de interés, el casco antiguo, las rutas, la zona rural y la gincana para que participe toda la familia. Cada punto de interés dispone de información sobre su localización, textos, descriptivo, fotografías, vídeos, mapas, enlaces y reseñas.
La aplicación, además cuenta con las siguientes funcionalidades: mapa interactivo 2D y 3D con geolocalización, información de los Puntos de Interés, posibilidad de realizar reseñas y puntuaciones de cada uno de ellos, una gincana interactiva con ranking de usuarios y minijuegos (selfis, álbum de stickers, búsqueda de objetos con realidad aumentada), tiempo atmosférico y enlace a la web de turismo de Ribadesella.
El proyecto ha sido desarrollado por el Ayuntamiento y financiado por los fondos Next generation EU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Industria y Turismo. La aplicación móvil ha sido desarrollada por la empresa Play&go experience y financiada dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del municipio.
