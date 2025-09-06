La Avellana de Oro de Piloña amplía sus horizontes

El premio Avellana de Oro, uno de los reconocimientos culturales más emblemáticos del concejo de Piloña, inicia una nueva etapa con la apertura de su convocatoria a candidaturas regionales, nacionales e internacionales. Así lo anunció este viernes la Coral Polifónica Piloñesa, entidad local y promotora de este galardón, durante la presentación oficial de la edición de este año en la Casa de Cultura de Infiesto.

Creado en 2005 como parte del certamen nacional de coros que organizaba la agrupación piloñesa, el premio nació con el objetivo de homenajear a personas o colectivos que hayan contribuido de forma significativa a la promoción dela cultura. Desde entonces, se ha consolidado como un distintivo único y simbólico de reconocimiento honorífico a trayectorias destacadas en el ámbito artístico y cultural.

El galardón incluye cada año un diploma y una pieza artesanal con forma de avellana de oro, que da nombre al premio. Pero este año por primera vez se incorpora un componente económico, gracias al patrocinio de Caja Rural, que aportará entre 500 y 1.000 euros. Esta dotación tendrá un marcado carácter benéfico: "Si una persona o una organización con ánimo de lucro es premiada, deberá donar el premio en metálico a una ONG. Si la entidad es sin ánimo de lucro, podrá recibirlo íntegro", explicó Tino Sierra.

El plazo para presentar candidaturas está abierto hasta el próximo 28 de septiembre. Las bases completas se publicarán en las redes sociales del colectivo a lo largo de la próxima semana. Podrán optar al premio tanto personas físicas como asociaciones de cualquier ámbito geográfico. Un jurado compuesto por cinco personas vinculadas al mundo de la cultura será el encargado de evaluar las propuestas durante el mes de octubre. La entrega del galardón está previsto para el segundo fin de semana de noviembre.

Desde la organización confían en que este paso impulse la proyección del premio: "Creemos que este proyecto va a tener futuro" señala Sierra, quien destacó el papel del galardón y de la asociación para completar el importante tejido asociativo con el que cuenta el concejo.