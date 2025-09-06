Denuncian la situación "insostenible" por falta de personal de la oficina de Correos en Cangas de Onís
Con apenas la mitad de la plantilla debe atender el reparto de cinco concejos del Suroriente
La oficina de Correos de Cangas de Onís, ubicada en la planta baja de la calle Constantino González, da servicio de reparto de correspondencia a los concejos de Amieva, Ponga, Cangas de Onís, Cabrales, Onís (Benia), así como a una parte del concejo de Parres y también al núcleo rural de Tresviso (Cantabria). Durante lo que llevan de temporada veraniega y también en los días transcurridos del mes de septiembre, la mitad de las plazas de esta oficina de Correos no están cubiertas, unas por bajas, otras por vacaciones y otras por haber quedado vacantes en el concurso de traslados interno.
Según denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), esa falta de personal hace que la correspondencia esté llegando con hasta quince días de retraso en varias poblaciones a las que se da servicio postal desde Cangas de Onís. Sin ir más lejos, la oficina auxiliar del real sitio de Covadonga lleva cerrada desde el 1 de septiembre, dependencia que, en condiciones normales, debería de abrir todos los días, de lunes a viernes.
Con la mitad de la plantilla que queda, añade CSIF, recorrer todos los concejos diariamente se hace imposible debido a la compleja orografía de la zona y a las distancias entre poblaciones, además del estrés provocado en los propios carteros al tener que asumir esas zonas de reparto que están sin cubrir, con la consiguiente sobrecarga de trabajo diario y la impotencia de los empleados de no poder dar el servicio adecuadamente a los ciudadanos.
"Se incumple sistemáticamente la prestación del Servicio Postal Universal a los ciudadanos, que la ley obliga a Correos a prestar, durante todos los días laborables de la semana de lunes a viernes", denuncian desde el sindicato CSIF.
