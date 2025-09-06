El vídeo viral de una influencer estadounidense que flipa con el puente romano de Cangas de Onís: "Es la cosa más bonita que he visto en mi vida"
Rachel Annee, que vive desde hace 7 años en España, visita por primera vez Asturias y queda alucinada con su belleza: "De verdad que tienen mucha suerte de tener algo así"
Rachel Anne es una influencer estadounidense (de Texas) con más de 100.00 seguidores en Instagram. Vive desde hace 7 años en España, pero nunca vio algo tan hermoso como Asturias. Así lo asegura en un vídeo que se ha vuelto viral, que se acerca al medio millón de reproducciones en Tik Tok.
"La gente en España está demasiado acostumbrada a ciertas cosas. Por ejemplo, imagínate esto. ¿Qué me estás contando? Es la cosa más hermosa que he visto en mi vida. De repente, en medio del pueblo, un puente romano", cuenta en el vídeo Rachel. Se refiere, cómo no, del famoso puente romano de Cangas de Oníscon su enorme Cruz de la Victoria.
Un McDonald's
La influencer continúa hablando, mientras pasea por los alrededores del puente y del río Sella. "Este tipo de cosas no existen en mi país. Este puente es del siglo XIII, o sea, es más antiguo que mi país. Lo más viejo que hay en mi ciudad es... No sé... Un McDonald’s de 1980", apunta alucinada.
Las vistas "más hermosas del mundo"
Rachel pide a los asturianos (y los españoles) apreciar más su tierra. "De verdad, tienen mucha suerte de tener algo así en cada pueblo. Y no se queda ahí la cosa. Tienen miles de años de historia justo al lado de su vida cotidiana. Y además, esos paisajes… De verdad, espero que lo valoren. La fuerza de la naturaleza, las vistas más hermosas del mundo. Me encanta, me encanta Asturias", acaba diciendo desde lo alto del puente romano.
Covadonga
En Instagram, la influencer ha compartido varias fotografías de su viaje por Asturias que titula así: "De mis 7 años en España, esto ha sido uno de los días más increíbles. Wow wow wow Asturias flipo contigo". En las imágenes aparece Covadonga, Cangas de Onís y un plato de fabada.
Su publicación ha recibido cientos de comentarios. Como esto. "Hermoso lugar, lleno de Paz"; "Como asturiana te doy las gracias por valorar mi tierra , y de q hayas podido comprobar q nuestro eslogan, Asturias paraíso natural, es cierto"; Ahh soy de los EEUU también y pasé un año viviendo en Oviedo. Qué bonita la tierrina".
- Este es el instituto más caro de la historia de Asturias que abre sus puertas en Oviedo: dispone de un atelier, un foro y una cueva
- Ya hay fecha para el Real Oviedo-Barça: este es el horario del partidazo del Tartiere
- El estreno de la segunda edición de La Favorita, en Luarca, se convierte en un sentido homenaje a su creador, Xuan Bello
- La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!
- La familia De La Cera, fundadora de la compañía de limpieza Lacera, premiada por la empresa familiar de Asturias
- El vuelco de un camión que transportaba áridos corta durante más de cinco horas la autovía de los túneles de Riaño en dirección a Siero
- El mensaje de Sanz Montes a los 52 curas que cambian de parroquia en Asturias: 'Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios
- Inauguración del IES Margarita Salas de La Corredoria