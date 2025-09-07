Andrea Rodríguez (Los Rápidos de Arriondas), décima en el Mundial sub-23 de maratón, en Hungría
La competición, en la modalidad de K-1, tuvo lugar en las aguas húngaras de Györ
La piloñesa Andrea Rodríguez Alonso (Jaire Aventura-Los Rápidos de Arriondas), concluyó en décima posición en el Campeonato del Mundo de maratón, en aguas de Györ (Hungría), en categoría sub-23 y en la modalidad de K-1, prueba dilucidada en la tarde del viernes; en tanto su compañera en el equipo nacional español, Alba Esteban Ortega (Escuela de Piragüismo de Aranjuez), quedó octava clasificada en esa misma categoría.
Por su parte, el naviego Diego Fernández Bedia (Los Cuervos de Pravia), que tomó parte en K-1 sub-23 masculino, concluyó este Mundial de maratón en la séptima plaza en una carrera que ganó el danés Kundsen, que es la pareja de Mads Pedersen en la prueba del K-2 senior hombres que cierra la competición y favoritos a la victoria en esa regata, programada para este domingo. El otro español en la final sub-23 K-1 fue el valenciano afincado en Tui, Izan Aliaga, que no estuvo cómodo desde los primeros compases y finalizó la carrera en la decimotercera posición.
El pasado viernes, el canoísta Darío Sánchez pudo repetir la medalla, bronce, conseguida en el europeo del pasado mes de junio. El arancetano, que fue campeón del Mundo junior en 2022, pudo disputar el bronce desde la mitad de carrera, ya que el oro y la plata estaba imposible debido a la fuerza de la dupla húngara de Pluzsik (oro) y Soltez (plata). En esta final también competía su compañero del Piragüismo Aranjuez, Izan Velasco, que finalizó la prueba en sexta posición.
La otra medalla de la mañana también llegó en la canoa, de la mano de la también arancetana Lucía Pizarro. La junior, que todavía no pertenece por edad a esta categoría, consiguió recomponerse de dos días malos de salud previos, y pudo luchar por meterse en el podio. La carrera, la dominó la rusa (que compite como neutral) Kharitonova, que venció con autoridad a la húngara Fekete, que entró a más de 40 segundos de ella en meta, y a la española, que firmó un tiempo de una hora y 40 segundos, a casi un minuto y medio de la vencedora.
