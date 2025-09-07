Carmen Lomana no falla a su cita veraniega con Llanes: "Asturias es mi casa; en Celorio siempre fui feliz"

Se hizo esperar, pero Carmen Lomana no falla a su cita veraniega con Llanes. En Celorio tiene su segunda residencia y a ella acude cada verano para recargar pilas. La empresaria y colaboradora de televisión ha compartido en redes sociales unas fotografías junto a su casa asturiana gritando a los cuatro vientos su amor por la región. "Asturias, mi casa, la playa que mi vida, mi infancia y juventud. En Celorio (Llanes) siempre fui feliz", asegura.

No sabemos si Lomana acaba de llegar a Llanes o lleva ya días disfrutando de Asturias. Al menos en sus redes sociales, es su primera publicación estival en el Principado. El año pasado llegó antes para disfrutar de las fiestas de la Virgen del Carmen de Celorio. Justamente en la región, la famosa empresaria ha tenido veranos agitados. Empezando por el final, en 2023 la colaboradora de televisión revelaba en sus redes sociales que había encontrado en Llanes una nueva ilusión. Lo hacía en ese caso en septiembre, solo unos días después de haber sido intervenida de un tumor en la carótida: "Pensé que no salía (de la operación), me rompí y me puse a llorar", declaraba.

Palombina, su playa

Ya en la localidad llanisca, comentaba entonces: "Estas montañas contempladas desde la playa me dan la vida". Y compartía varias fotografías con sus seguidores en las redes sociales. "Adoro Asturias", añadía, mientras recordaba a su madre, ya fallecida, sentada en el porche de su casa, a pie de la playa de Palombina. "Es el paraíso perdido al que siempre me hace feliz volver".

"Mis recuerdos de infancia y de adolescencia están ligados a Asturias, mis primeros amores los viví en Celorio", comentaba a este periódico en 2010. "Celorio lo llevo en mi corazón", añadía. En aquellos tiempos Lomana y su familia llegaban a Celoriu por San Pedro, y las vacaciones no acababan hasta que empezaban las clases, en septiembre.

"Bienvenida de nuevo"

La última publicación en redes sociales de Carmen Lomana ha generado un gran número de comentarios cariñosos. "Es un lugar maravilloso. Pero que no es maravilloso en Asturias?", escribe una seguidora. "Bienvenida de nuevo a Llanes Carmen!! Disfrútalo mucho!!", comenta otra. "Llegaste para la Guía, disfruta mucho", apostilla otra en referencia a las fiestas llaniscas. "Wowwwww me encanta!!! Y te sienta de cine", escribe otra más.