El puente "Emilio Llamedo", que une el concejo de Cangas de Onís con el de Parres, quedará cerrado a peatones y vehículos desde el martes

A partir del próximo martes, día 9 de septiembre, el puente "Emilio Llamedo", que une los concejos de Cangas de Onís y Parres, permanecerá cerrado al tráfico rodado y peatonal con motivo del comienzo de las obras de remodelación del mismo. La obra de ampliación del susodicho puente fue adjudicada a la empresa Ferrovial Construcción S.A. con un plazo de ejecución de 24 meses. La actuación consiste en levantar una infraestructura de nueva construcción sin generar afecciones al cauce del Sella, ya que se eliminarán las actuales pilastras que reposan sobre el río. Igualmente, se ampliarán notablemente las aceras y se mejorará la seguridad para peatones y vehículos.

Meses atrás, el pasado 6 de julio, se abría al tráfico la flamante glorieta entre las carreteras N-634 y N-634, a la altura de "El Horrón", en término municipal de Parres, para acceder por el Sur a la capital parraguesa, la villa de Arriondas, y, por supuesto, al hospital Comarcal del Oriente "Francisco Grande Covián". Con ese anuncio del arranque de las obras de remodelación del puente "Emilio Llamedo", se cumple el calendario barajado en su momento por el Gobierno del Principado de Asturias, pues, la idea, era iniciar estos trabajos tras la finalización de la actual temporada estival.

Las obras del emblemático puente bajo el que parte el Descenso internacional del Sella consistirán en la completa sustitución de la actual estructura, compuesta por un tablero y dos pilas de hormigón, por un único tablero de 109 metros de longitud, dos metros de altura y 10,8 metros de ancho, sin apoyos intermedios. Sobre la nueva estructura se pavimentará una calzada de 7,3 metros de anchura y se construirán dos aceras de 3,5 metros de ancho, que quedarán separadas de la zona de circulación de vehículos por barreras de seguridad. La de la margen derecha albergará un mirador. Para ello se habilitará un voladizo sobre el río. La remodelación hará que el puente pase de los 8,4 metros de ancho actuales a 14,3 metros.