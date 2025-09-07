Esta es la razón que ha llevado a la abogada y comunicadora Inés Hernand al Sella
Inés Hernand, ganadora de la gran final de MasterChef Celebrity 9 y presentadora de Benidorm Fest 2025, tomó parte en el Descenso del Sella LGTBIQ+ en canoa, en el marco de la Romeria Cuir, que tuvo lugar la mañana del 6 de septiembre, en Arriondas (Parres).
Abogada de profesión, también presentó, allá por el año 2020, el programa Gen Playz, en la plataforma Playz de RTVE, en el que se trataban temas como la salud mental, el feminismo, la política o lo relacionado con el colectivo LGTBIQ+.
