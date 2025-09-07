El Sella LGBTIQ+ reúne a 500 palistas en defensa de la diversidad: "Trabajamos para crear espacios amables donde crear comunidad"

Arriondas volvió a llenarse este sábado de color y reivindicación con la quinta edición del Descenso del Sella LGBTIQ+, el acto central de la Romería Cuir, que se consolida como un evento único en España por su combinación de deporte, diversidad, cultura y orgullo rural. Más de 500 personas, muchas llegadas desde fuera de Asturias, participaron en una jornada soleada que volvió a convertir el río en símbolo de inclusión y libertad.

La bandera arcoíris volvió a ondear desde el puente Emilio Llamedo, dando paso al descenso en más de 200 canoas, tras el pregón de Francisco Artacho, quien recordó la importancia de crear espacios seguros: "Trabajamos para crear espacios amables y sostenibles a la luz del día donde podamos hacer comunidad", señaló el pregonero, que también alertó sobre el aumento de discursos de odio.

Desde el viernes, la localidad parraguesa acoge un programa amplio de actividades que incluye un torneo de baloncesto 3x3, sesiones de yoga, ginkanas, rutas, espichas, encuentros culturales y música. Pero el momento más esperado fue, sin duda, el descenso reivindicativo por el Sella, convertido ya en una cita clave en el calendario para el colectivo.

Reivindicación en el medio rural

El evento subraya la importancia de visibilizar al colectivo fuera de los grandes núcleos urbanos: "Este tipo de actividades las vemos diseñadas en entorno más urbano o en sitios más grandes y para nosotros el que se haya hecho desde el año 2021 aquí, en una zona rural como esta, es fundamental", señaló el concejal de Hacienda del concejo de Parres, Víctor Rodríguez Caldevilla.

Uno de los mensajes más repetidos fue la necesidad de que niños y jóvenes del medio rural no tengan que marcharse para poder vivir con libertad su identidad: "Hay más de un 60 por ciento de personas de la comunidad que reconocen haber sufrido homofobia y odio en el deporte y han dejado de hacerlo. Así que vinimos a recuperar un espacio que nos ha sido robado", apuntó el pregonero

Participación diversa y homenaje a Gloria Fuertes

Más del 80 por ciento de los participantes llegaron de fuera de Asturias, desde comunidades como Madrid, Valencia, Navarra o País Vasco, e incluso países como Portugal, Francia o Alemania

"Me fui hace 20 años buscando un lugar donde te acepten y al volver y ver que hay aquí este movimiento, la verdad es que me llega orgullo de tierra", señaló Santos Román, asturiano y residente en Barcelona. "Valoramos el esfuerzo que han hecho para acoger este evento y dar visibilidad a lo rural", añadió María Malo, presidenta de la asociación Navarra Dekumas LBT.

Aunque el número de mujeres participantes ha crecido en esta edición, desde la organización reconocen que aún queda camino por recorrer en cuanto a representación femenina.

La poeta Gloria Fuertes, figura histórica del colectivo, fue la homenajeada de este año, con la lectura a algunos de sus versos durante la jornada.

Compromiso institucional y apoyo colectivo

Durante el acto institucional, la viceconsejera de Derechos Sociales del Principado, Beatriz González, expresó el respaldo del Gobierno autonómico al evento y su compromiso con la nueva ley LGBTIQ+: "Queremos que, independientemente de quién gobierne después de las elecciones del 27, la ley tenga su continuidad en el futuro, porque lo que se pretende es garantizar esos derechos humanos a un colectivo determinado".

Apoyo a Palestina

La jornada también sirvió como altavoz para otras causas, como el apoyo al pueblo palestino: "Es importantísimo apoyar cualquier evento que promueva la diversidad, la pluralidad y la convivencia de todas las personas, y en un momento en el que estamos viviendo un genocidio en directo, desde luego la transversalidad es más importante que nunca. Estamos todas con la misma causa que es luchar contra la homofobia, el racismo y todas las cuestiones que nos discriminan", expresó la comunicadora y presentadora Inés Hernand, una de las invitadas más destacadas de esta edición.

Hernand, junto a la periodista Nerea Pérez de las Heras y el escritor Christo Casas, participó por la tarde en un encuentro cultural que se completó con una folixa nocturna en el parque de La Concordia de la capital parraguesa. Hoy domingo continúan las actividades.