La Guía sale al paso bajo la lluvia en Llanes

El 8 de septiembre no es solo una jornada especial por celebrarse el Día de Asturias. En Llanes también es el día grande de La Guía, una de las fiestas más queridas y emblemáticas del concejo, organizada por uno de los tres bandos históricos de la villa y reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Una salva de voladores despertó a la capital del concejo anunciando el gran día, que arrancó con un desfile folclórico protagonizado por las bandas de música de Pola de Laviana, Mieres, Tineo, Torrelavega y la banda de gaitas Llacín. El recorrido discurrió por la calle principal hasta la Avenida de la Paz, regresando después a la Basílica de Santa María del Conceyu, donde se celebró la misa solemne en honor a la Virgen de Guía.

La meteorología, sin embargo, no fue la mejor aliada. A la salida de la ceremonia, un persistente orbayu comenzó a caer sobre Llanes, obligando a los asistentes a atecharse bajo los paraguas mientras aguardaban la procesión que se hizo esperar por si la lluvia daba una pequeña tregua. La organización finalmente decidió seguir adelante.

A buen ritmo, para evitar que el agua desluciera aún más la jornada, arrancó el cortejo procesional. Más de 200 aldeanas, ataviadas con sus trajes tradicionales y ordenadas en tres hileras, marcaron el compás con sus panderetas y cánticos, seguidas de numerosos porruanos, que hicieron sonar sus bastones contra el suelo con fuerza y orgullo. Este año, además, se introdujo una novedad en las andas de la imagen, alargando los varales para que más costaleros pudieran cargar con ella, pasando de 16 a 20.

La procesión avanzó entre calles mojadas hasta llegar al puente, uno de los momentos más simbólicos y emotivos del recorrido. Allí, se soltaron una veintena de palomas bajo el paso de La Guía, cuidadosamente protegida por un plástico transparente, mientras se lanzaban vivas desde la multitud. Entre el público palabras de admiración: "Es una fiesta preciosa, lástima lo de la lluvia. Pero esto no nos quita la alegría ni nos va a hacer quedarnos en casa", apuntó Lucía Díaz.

A causa del mal tiempo, los jóvenes danzantes no pudieron realizar sus habituales bailes durante el trayecto. Pero al llegar a la ermita, con el orbayu ya más débil, los diez niños y diez niñas, vestidos de blanco y azul, sí pudieron mostrar su talento en la tradicional danza de los arcos, ejecutada con ilusión ante los aplausos de vecinos y visitantes. "Es un momento importante para ellos, son niños que tienen entre 8 y 14 años y empezamos a ensayar a mediados de agosto", señaló Héctor Martínez, encargado de dirigir a los danzantes.

A pesar de la climatología adversa, el ánimo no decayó. Para los simpatizantes del Bando de La Guía, esta fiesta representa lo más grande: una cita religiosa, tradicional y profundamente familiar, esperada con emoción durante todo el año: "Lo llevamos dentro. Puedes vivir fuera o estar lejos, pero el 8 de septiembre siempre aquí, con mucha emoción", señaló Ana Fernández.

Septiembre es el mes de la Guía de Llanes, y la actividad continúa en las próximas semanas con un programa variado para todos los públicos. El próximo sábado tendrá lugar la III Concentración de coches clásicos, y el domingo, el IX Torneo de Bolos-IV Memorial Carlos Ugidos. El lunes 15 de septiembre se celebrará la tradicional misa por los difuntos del bando, y el sábado 20, el XLIV Torneo de Fútbol- Memorial Javier Guitián Rodríguez.

El cierre de este intenso mes llegará el sábado 27, con la cena para socios y simpatizantes, seguida de un baile amenizado por DJ, que pondrá el broche festivo a esta celebración que sigue viva gracias al trabajo y entrega de varias generaciones de llaniscos.